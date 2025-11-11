בנוכחות משפחה וחברים קרובים, נועה קירל ודניאל פרץ עמדו מתחת לחופה ונישאו על ידי הרב הראשי לישראל דוד לאו. צפו בתיעוד

מזל טוב: הכוכבת הישראלית נועה קירל והכדורגלן דניאל פרץ עמדו הערב (שלישי) מתחת לחופה, כשהשניים נישאו כדת וכדין על ידי הרב הראשי לישראל דוד לאו.

החתונה האינטימית, שכללה משפחה וחברים קרובים בלבד, נערכה במתחם "בית על הים" ביפו. על הפקת האירוע המושקע היו אחראים "סקיי פרודקשן" ושמלת הכלה של קירל עוצבה על ידי מעצב העל אלון ליבנה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (ללא קרדיט)

כזכור, בשבוע שעבר קירל סיפרה בראיון לסרוגים כי מי שיחתן אותם הוא הרב ישראל מאיר לאו, שחיתן בעבר את הדורות הקודמים במשפחתו של דניאל פרץ. עם זאת, ברגע האחרון הוחלט על שינוי מסדר הקידושין לבנו, הרב דוד לאו, זאת לאחר שהרב ישראל מאיר לאו לא הרגיש טוב ונמנע מלהגיע לחתונה.

"הרב לאו צריך לחתן אותנו בעזרת השם, וזה רב שחיתן גם את הסבא וסבתא של דניאל וגם את ההורים שלו, הדודים שלו, וזה היה לו מאוד מאוד חשוב – אז אנחנו שומרים על המסורת הזאת", ציינה. כשנשאלה על מי יופיע בחופה, היא חייכה – "יהיה כל מיני… זה זמר שיכניס אותנו לחופה, יהיה זמר שיופיע בחופה…" ועל חנן בן ארי, שבעבר דובר כי יכניס אותה לחופה, היא מבהירה: "אז זה לא יקרה, אבל אני בטוחה שאנחנו נעשה עוד דברים עם חנן, כי חנן מדהים".