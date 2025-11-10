היועצת המשפטית לממשלה עושה דין לעצמה, וקבעה כי תגיש את תצהירה לבג"ץ באיחור ניכר, למרות שהשופטים קבעו כי לא יקבלו דחיות מעבר לשעה 17:00

אחרי שבית המשפט העליון קבע דד-ליין אחרון לשעה 17:00 כמועד אחרון להגשת תצהיר היועצת המשפטית לממשלה לקראת הדיון מחר בעניין חקירת הפצ"רית, בהרב מיארה הודיעה, ככל הנראה ללא תיאום עם בית המשפט, כי תגיש את תשובתה בשעה 19:00.

בפעם השנייה השבוע, היועצת המשפטית לממשלה מפרה בבוטות קווים אדומים של בית המשפט העליון. לאחר שהייעוץ המשפטי הגיש בקשות מרובות לדחייה בהגשת תצהיר ביועצת לבג"ץ, חלקן רגע לפני פקיעת מועד ההגשה.

נראה כי כעת היועצת קובעת את הדד-ליין לעצמה. והודיעה כי תספק את תשובתה לבית המשפט העליון עד השעה 19:00, זאת למרות שבאישור הדחייה האחרון קבעו שופטי בג"ץ כי התהצהיר יוגש "לא מאוחר מהשעה 17:00" והוסיפו כי לא יאושרו דחיות נוספות.

זו הפעם השנייה השבוע בו היועצת ממסמסת דד-ליינים והנחיות של בית המשפט העליון, בנוסף לכך שביקשה דחיות רבות במהלך היום מבית המשפט, חלקן רגעים בודדים לפני חלוף המועד האחרון.

פרקליטות המדינה במסר לבג"ץ לאחר האיחור הלא מאושר: מתנצלים בפני הצדדים ובפני ביהמ"ש, התשובה בעניין העתירה בנושא חקירת פרשת שדה תימן תוגש עד השעה 19:00.