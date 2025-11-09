מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל, אך לקראת סוף השבוע יחול מהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' לקראת אירוע גשם משמעותי ראשון לעונה.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. לאורך מישור החוף בשעות הבוקר ייתכנו טיפטופים. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. משעות הערב יתכנו טפטופים.
