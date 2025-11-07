לראשונה קיים השנה פסטיבל קולנוע שומרון תחרות בקטגוריית צעירים לתלמידי מגמות הקולנוע בחמ"ד. במקום הראשון זכה הסרט "מזמור לדויד" של אולפנת שעלבים על הזמר דוד ד'אור. יוסי דגן אמר לתלמידים: "מכם יגיע זוכה האוסקר הבא!"

אמש (חמישי) קיים לראשונה "פסטיבל קולנוע שומרון" רצועת תחרויות מיוחדת למגמות הקולנוע של החינוך הממלכתי דתי. זאת כחלק ממגמה לגדל את דור הקולנוענים הבא ובנוסף לרצועת התחרויות הישראלית והבינלאומית של הפסטיבל שזוכיה הוכרזו בערב הפתיחה החגיגי של הפסטיבל.

מבין עשרות סרטים שהוגשו לרצועת התחרות של מגמות הקולנוע בחמ"ד, עלו לגמר 7 סרטים. הזוכים בתחרות הוכרזו באירוע חגיגי בהשתתפות מאות מתלמידי מגמות הקולנוע בחמ"ד.

את המקום הראשון בתחרות קטף הסרט ״מזמור לדויד״ של מגמת התקשורת באולפנת שעלבים. הסרט עוסק בדמותו של הזמר דוד ד'אור על רקע ימי המלחמה, ומספר על תרומתו של ד'אור לחיזוק רוח העם בשעותיו הקשות, תוך יצירת מסמך דוקומנטרי מעורר השראה.

למקום השני הגיע הסרט ״כלביא יקום״, של מגמת התקשורת באולפנת בהר"ן, בגדרה. הסרט מלווה באופן תיעודי רגיש את משפחתו של לוחם, שנפצע ברגלו במלחמת "חרבות ברזל", ולומד לשקם את עצמו בקרב בני משפחתו. אחריו, הסרט ״לא שוכלים מילים״ של מגמת התקשורת בישיבת צביה אלישיב בלוד, זכה במקום השלישי. הסרט מעביר, באמצעות שלושה מונולוגים חשופים עד כאב, את ההתמודדות המורכבת של אחים שכולים עם האובדן לאחר נפילת אחיהם במלחמה.

יוסי דגן, יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון, בירך את הסרטים הזוכים: "עשרות סרטים מצויינים הגיעו לפסטיבל הקולנוע בשומרון, אותו אנו זוכים להוביל כבר בפעם השישית, ולייצר מסורת של תרבות ערכית ואיכותית לעם ישראל שנוהר כולו לשומרון, ולכל הסרטים הבינלאומיים שמגיעים אלינו לשומרון, הפסטיבל מגדל את דור הקולנוענים הבא של ישראל" עוד אמר דגן לתלמידים: "מכם יכול לצאת זוכה האוסקר הבא!".

אסתר סילם אלוש, מנכ״לית קרן קולנוע שומרון, הוסיפה: "האמירה שמביאים שלושת הסרטים הזוכים חשובה ומשמעותית, ומבטאת חיזוק לרוח העם בזמן המלחמה, ומסרים עמוקים על ההתמודדות עם פציעה ושכול במלחמת ׳חרבות ברזל׳. גאים להעביר את המסר הזה דווקא מכאן – מהשומרון, ולהוביל זה השנה השישית את פסטיבל הקולנוע בשומרון".

נעה סיבוני, ממגמת התקשורת באולפנת שעלבים, במאית הסרט ״מזמור לדויד״ שזכה במקום הראשון בפסטיבל, שיתפה: "הסרט שלנו נעשה בהמון עבודת צוות, השקעה באמת ענקית ותכנון עד הפרטים הקטנים. היה צוות מדהים של בנות מקסימום, אלופות ומקצועיות. על הזכיה – זה מטורף, זה מרגש ממש, היינו מאוד מופתעות".

כזכור, השבוע נפתח פסטיבל קולנוע שומרון השישי הבינלאומי, שכולל למעלה מ-70 סרטים מכל העולם, ומתקיימים בו 27 בכורות וטרום בכורות. בערב הפתיחה החגיגי של הפסטיבל, הוענק אות מפעל החיים ליהורם גאון, ובנוסף, הפסטיבל הפתיע את יוצרי הסדרה ׳התנתקות׳, והעניק להם תעודת הוקרה על יצירה פורצת דרך. בנוסף נערכה מחווה מרגשת ליהורם גאון שקיבל את אות מפעל החיים של הפסטיבל מראש מועצת שומרון יוסי דגן, יו"ר יונייטד קינג משה אדרי, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון אסתר אלוש וראש מנהל תרבות רן שפירא. הפסטיבל יינעל ביום שני הקרוב ה-10.11