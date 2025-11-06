פרשת הפצ"רית. עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו המייצג את נאשמי הפרשה אומר באולפן סרוגים כי האירוע התחיל בחטא והמשיך בפשע, כשגם היועמ"שית ואפילו בג"צ נותנים יד לרשלנות בחקירה

הסערה סביב פרשת הפצ"רית (הפרקליטה הצבאית הראשית), תא"ל יפעת תומר-ירושלמי, והאירועים שקדמו לה בבסיס המעצר שדה תימן, מסתעפת. בראיון לנתנאל איזק בתוכנית "כיפות ברזל", עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו פירט את השתלשלות האירועים, אותה הגדיר כ"אירוע שתחילתו בחטא ואחרי זה המשכו בפשע ואחרי זה פשע עוד יותר חמור".

תחילתו של האירוע: מעצרים מתוקשרים בשדה תימן

פולסקי עושה לנו סדר באירועים: פרשת שדה תימן התפוצצה לאחר שהתקבלה תלונה לגבי לוחמי כוח 100, יחידה ייחודית שהוקמה לאחר 7 באוקטובר לטיפול בעצורים מסוכנים, מחבלי חמאס, ומוגדרת כעבודה בסיכון. הלוחמים ביצעו חיפוש על מחבל, וככל הנראה הייתה התנגדות לחיפוש. בעקבות פציעה מסוימת של המחבל, התקבלה תלונה.

לדברי עו"ד פולסקי, במקום לנהוג בזהירות המתבקשת ובכבוד הראוי ללוחמי צה"ל, הפרקליטות פעלה בצורה שאינה מכבדת: "במקום לנהוג בזהירות המתבקשת בכבוד הראוי בלוחמי צהל עשו מעצרים מתוקשרים לאור יום בצורה נפשעת בלי קצת כבוד ללוחמים". לוחמים אלה עזבו משפחות ועסקים מאז 7 באוקטובר ומילאו מילואים בתנאים קשים, תוך שהם מתעסקים עם "תתי-האדם האלה של המחבלים".

הזעם הציבורי היה ספונטני, מכיוון שהציבור עדיין היה בהלם מאירועי 7 באוקטובר, ופתאום "נוגעים בציפור נפשו – בציפור נפשנו – חייל צה"ל".

חטא ההדלפה: "מעשה סדום מסיבות אינוס" שלא היה

בשלב המעצרים הראשוני, כל החומרים היו רק אצל היחידה החוקרת. הליך משפטי אמור להיות סטרילי, כאשר אפילו לסנגורים אין נגישות לחומרים כדי למנוע שיבוש חקירה.

אולם, לדברי פולסקי, הפרקליטות הצבאית בחרה לנקוט עמדה, ככל הנראה מתוך לחץ ציבורי, והחליטה "להחמיר את המעשים שלהם ולהצדיק אותם". הפצ"רית והיחידה שלה קיבלו החלטה חריגה ובלתי מקובלת.

אחת הטעויות החמורות ביותר הייתה ההדלפה הבלתי חוקית של חומרי החקירה. בנוסף להדלפה, בוצע גם מסגור שקרי של האירוע: "חוץ מזה המסגור של האירוע סיפור שבנו סיפור של מעשה סדום מסיבות אינו עד היום, אני לא יודע מאיפה זה הגיע". המסמכים הרפואיים המקוריים העידו על פציעה, אך בשום פנים ואופן לא על "מעשה סדום מסיבות אינוס".

ההדלפה, אשר פורסמה לכאורה בערוץ 12 על ידי גיא פלג, גרמה נזק עצום: "יצרתם נזק כפול גם לציבור זיהמתם את התודעה הציבורית השחרתם את פניהם של חיילי צה"ל יצרתם נזק תודעתי-הסברתי, כמו שנתניהו כינה 'פיגוע ברמות מטורפות'".

הנזק ההסברתי היה עצום וגרוע פי כמה וכמה מכל אמירה של השר איתמר בן גביר. ההדלפה גרמה לנזק ברמה הבינלאומית, ולדברי פולסקי, ההדלפה בשלב המוקדם הצביעה ישירות על הפרקליטות הצבאית, מכיוון שאף גורם אחר לא נחשף לחומרים באותה עת.

הניסיון לטייח: חקירה רשלנית ותירוצים מביכים

כתוצאה מההדלפה, גופים שונים עתרו לבג"ץ בדרישה לחקירת האירוע. הפרקליטות, שנאלצה להצדיק את מעצרי השווא שביצעה, ביקשה לחקור את עצמה. עו"ד פולסקי הגדיר את ההחלטה למנות את הגוף החשוד בהדלפה לחקור את עצמו כבדיחה, בבחינת "נתנו לחתול לשמור על השמנת".

סגן הפצ"רית נבחר להיות אחראי על חקירת ההדלפה. התשובה שהוגשה לבג"ץ בעקבות הבדיקה הוגדרה כ"בושה לאינטליגנציה", מכיוון שנטען שלא ניתן לאתר את המדליפים כיוון ש"כל כך הרבה אנשים נחשפו לחומרים" – טענה שאינה הגיונית בהתחשב בשלב בו פורסמו החומרים. בנוסף, נטען בתגובה כי לא נגרם נזק לציבור. פולסקי מלין על כך ששופטי בג"ץ קיבלו תשובה רשלנית זו, ומאשים אותם בכך ש"ידם במעל" בכך ש"שימכרו להם לוקשים".

החשיפה והמעצר: חוסר מקצועיות או כוונת מכוון?

התיק נפתח מחדש, למעשה, במקרה. הפצ"רית המליצה על הדוברת שלה לשעבר להיות שופטת בבתי הדין הצבאיים. במהלך בדיקות הצוות הביטחוני (השב"כ), נשאלה הדוברת אם הייתה מעורבת באירוע פלילי או אתי, ורק אז, לאחר שנה של הסתרה, דיווחה הפצ"רית לשב"כ על האירוע.

אם אותה גברת אותה דוברת לא אמורה להתמנות לשופטת אנחנו עד היום לא היינו יודעים שום דבר?

לאחר שנחשפו הדברים, הפצ"רית נחקרה באזהרה ונעצרה, אך עו"ד פולסקי תקף בחריפות את ההתנהלות סביב מעצרה: "לא לתפוס טלפון בתיק כזה זה רשלנות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות". לדבריו, בתיק שבו ברור שהיה שיבוש במשך שנה שלמה, היה צריך לעצור אותה מיד ולתפוס את כל הראיות, כולל הטלפון, כדי למנוע שיבוש נוסף. הטלפון שלה אבד.

המתלונן הראשי שוחרר לעזה

לסיום, הועלתה נקודה תמוהה נוספת בפרשה: המחבל המתלונן הראשי בתיק, שוחרר לידי חמאס לעזה במסגרת עסקת שבויים. עו"ד פולסקי ציין כי לא ברור אם שחרורו נעשה במחדל או בכוונת מכוון, אך הדבר מקשה מאוד על ההליך המשפטי כיוון שאיש המפתח בתיק אינו זמין.

עו"ד פולסקי סיכם את ההתנהלות בפרקליטות הצבאית כיחס של "אני והקבוצה שלי לנו מותר הכל" ותחושה של חסינות מפני החוק, תוך שהוא קורא לבדק בית בפרקליטות הצבאית. התיק של הלוחמים כרגע נמצא בהליך גישור, והסנגורים בטוחים שיש קושי גדול להשיג משפט צדק ללוחמים, ולכן יש לבטל את האישום.