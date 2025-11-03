הפרקליטות הצבאית מסרה לפרקליטיהם של החשודים בפרשת שדה תימן כי עציר חמאס שהוא המתלונן בפרשה, שוחרר בטעות לעזה לפני שבועיים. התיק לקראת קריסה

אין דברים כאלה. הפרקליטות הצבאית עידכנה את הסנגורים של החשודים בהתעללות בעציר בפרשת שדה תימן כי העציר המתלונן שוחרר בטעות לעזה.

במסמך שהעבירו הפרקליט לעניינים מיוחדים לעורכי דינם של החשודים מכוח 100 נכתב כי הפרקליטות הצבאית ניסתה לאתר את איש חמאס לצורך הארכת מעצרו, אולם הוא לא נמצא.

לאחר מכן התברר כי הוא שוחרר לפני כשבועיים לעזה.

המשמעות של המסמך היא שהמתלונן העיקרי לא נמצא בידי ישראל, בשל כך לא ניתן לתחקר אותו, ולכן כל התיק סביב הפרשה הולך כנראה לקריסה.

במצב כזה, ספק גדול אם בכלל יהיה אפשר להרשיע את החשודים וייתכן כי הפרקליטות תחזור בה מכתב האישום.