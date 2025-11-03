גל הירש אמר היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון בדיון על הצעת החוק של עוצמה יהודית על עונש מוות למחבלים, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בעד החוק"
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
גל הירש: " גם ראש הממשלה בעד עונש מוות, אך להשאיר חריג שיאפשר למתאם השבויים ונעדרים לבקש שהעונש ישתנה". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לו: "לא יהיה. ידע כל מחבל או מחבלת שיש רק עונש אחד על רצח ילדים נשים ומבוגרים – עונש מוות
אסור לתת להם תקווה ומוטיבציה לעונש אחר. זה יהיה עונש חובה בלי שום שיקול דעת".
לפני שבועיים פורסם כי עם שחרורם של כל החטופים החיים משבי חמאס, הכנסת תקדם כעת את החוק להסדרת העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה.
מיואש למדי
הוא לא בעד ולא נגד שום דבר. הוא יגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע, זה הכל. הוא בעד מריחה וחוסר החלטיות. הוא בעד היצמדות לכיסא. נתניהו גרוע לשמאל...
הוא לא בעד ולא נגד שום דבר. הוא יגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע, זה הכל. הוא בעד מריחה וחוסר החלטיות. הוא בעד היצמדות לכיסא. נתניהו גרוע לשמאל וגרוע לימין. הוא גרוע למדינת ישראל והגיע הזמן לשלוח אותו הביתה.המשך 10:45 03.11.2025
יוסי
בתגובה ל: מיואש למדי
פקה פקה10:52 03.11.2025
שירי מנתניה
נתניהו התפקח ב 7 לאוקטובר. הבין שכל האסטרטגיה שלו עם חמאס-קטאר היתה שגויה. אם היו לו את התובנות האלו לפני ה 7 באוקטובר, לא היה ה 7 באוקטובר! עונש מוות למחבלים,...
נתניהו התפקח ב 7 לאוקטובר. הבין שכל האסטרטגיה שלו עם חמאס-קטאר היתה שגויה. אם היו לו את התובנות האלו לפני ה 7 באוקטובר, לא היה ה 7 באוקטובר! עונש מוות למחבלים, היה צריך להיות מחוקק יום למחרת חטיפתו של גלעד שליט!המשך 10:48 03.11.2025
שירי מנתניה
יוסי
בתגובה ל: מיואש למדי
פקה פקה10:52 03.11.2025
