גל הירש בדיון בוועדת החוץ והביטחון בדיון על הצעת החוק של עוצמה יהודית לעונש מוות למחבלים, ״ראש הממשלה בעד החוק״

גל הירש אמר היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון בדיון על הצעת החוק של עוצמה יהודית על עונש מוות למחבלים, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בעד החוק"

גל הירש: " גם ראש הממשלה בעד עונש מוות, אך להשאיר חריג שיאפשר למתאם השבויים ונעדרים לבקש שהעונש ישתנה". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לו: "לא יהיה. ידע כל מחבל או מחבלת שיש רק עונש אחד על רצח ילדים נשים ומבוגרים – עונש מוות

אסור לתת להם תקווה ומוטיבציה לעונש אחר. זה יהיה עונש חובה בלי שום שיקול דעת".

לפני שבועיים פורסם כי עם שחרורם של כל החטופים החיים משבי חמאס, הכנסת תקדם כעת את החוק להסדרת העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה.