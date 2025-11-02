ברקע היעלמותה והחשש לחייה של הפרקליט הצבאית הראשית, שוחח הרמטכ"ל עם הקצינים הבכירים בפרקליטות | "נבצע את התהליכים הנדרשים ללא משוא פנים"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגש הערב עם הקצינים הבכירים בפרקליטות הצבאית לשיח פיקודי ברקע אירועי הערב הקשים והימים האחרונים.

מדברי הרמטכ"ל במפגש: "אירועי הימים האחרונים גרמו לפגיעה חמורה באמון של צה״ל והציבור במערכת המשפט הצבאית. לצד החתירה לחקר האמת, אני סמוך ובטוח כי הפרקליטות תמשיך למלא את תפקידה כמצופה וכנדרש עבור כולנו."

"גם אם קצינים אחדים פעלו באופן חמור ופסול, יש לי אמון מלא בכוחנו להיבנות מתוך האירוע הקשה הזה ולהשיב את האמון בפרקליטות, לאחר פעולותיה למען חיילי צה״ל ומפקדיו במהלך השנתיים האחרונות ובכלל."

"בעת הנוכחית, נעשה הכל על מנת לשמור על היציבות, להביא למינוי פרקליט צבאי חדש ולהבטיח כי צה"ל ימשיך לפעול על פי חוק לביצוע משימותיו. נבצע את התהליכים הנדרשים באופן מקצועי ללא משוא פנים ולמען צה״ל, חייליו ומדינת ישראל״.