אלקס ריף חושפת בספרה "יותר יהודי ממך" את סיפורם של עולי ברה"מ – מסע כן על זהות, שייכות ותקווה לשינוי בחברה הישראלית

מתי בפעם האחרונה ישבתם ודיברתם באמת עם עולה מרוסיה? לא שיחת נימוסין, אלא שיחה אמיתית – על תחושות, התמודדויות וקשיים. אם עוד לא יצא לכם, עד שתהיה השיחה הזו – תקראו את הספר החדש של אלקס ריף, "יותר יהודי ממך".

קולות שלא נשמעו

ריף, פעילה חברתית שמקדמת כבר שנים את ענייני קהילת יוצאי ברית המועצות, משלבת בספרה את סיפורה האישי עם סיפורים נוספים של עולים. הם מדברים על ילדות בארץ, על היחס של החברה הישראלית, של הממסד הדתי, על סעיף הנכד ועוד.

"שם הייתי יהודי, כאן אני רוסי"

ריף משתפת בהרבה מצבים של חוסר הבנה מצד הישראלים כלפי יוצאי ברה"מ – יהודים שחיו עשרות שנים תחת שלטון קומוניסטי מדכא. מחיקה של כל סממן יהודי, ניתוק מהמסורת, קושי לחזור לעולם שממנו נותקו. והתחושה? "שם, בברה"מ הייתי יהודי, וכאן בישראל אני רוסי" – משפט שמסכם שנים של תיוג, ריחוק ותחושת זרות בארץ שאמורה להיות בית.

הנתונים שמאחורי הסיפורים

לצד הסיפורים האישיים, ריף מציגה מחקרים רבים על עולי ברה"מ – מהם עולים נתונים מפתיעים. יוצאי ברה"מ ידועים כמשכילים, חרוצים ואנשי עבודה, אך הספר מגלה כי רובם רואים בישראל את הבית הלאומי שלהם, מתגייסים לצה"ל באחוזים גבוהים ומחזיקים בעמדות ציוניות וערכיות מובהקות.

"זרע ישראל" והגיור שצריך להיות אחר

אחד הפרקים המעניינים מוקדש לאוכלוסייה שאינה יהודית על פי ההלכה – אלו המכונים "זרע ישראל", מי שנולדו לאבא או לסבא יהודי. רובם עלו יחד עם משפחותיהם היהודיות, רואים עצמם כיהודים לכל דבר, מתגייסים לצה"ל ואף נלחמים למען המדינה. רבים מהם מבקשים להתגייר – אם רק תהליך הגיור היה "ידידותי ונעים יותר".

בין הלכה לתקווה

ריף מפגינה היכרות מעמיקה עם עולם ההלכה, ומציגה כיצד מקורות ורבנים, בעבר ובהווה, מתייחסים לסוגיות הללו. היא מתארת מפגשים חיוביים עם דמויות רבניות שנותנים תקווה לשינוי אמיתי ביחס לקהילה הזו ולשילובה בחברה הישראלית.

ספר שכל ישראלי צריך לקרוא

"יותר יהודי ממך" הוא ספר חשוב, שמאפשר להכיר מקרוב ציבור גדול ומשמעותי מהחברה הישראלית – ציבור חיובי שלעיתים זוכה ליחס שלילי. הגיע הזמן, כותבת ריף, שהמצב הזה ישתנה.

יותר יהודי ממך – אלקס ריף, 227 עמודים, הוצאת סלע מאיר.