המתיחות בין רוסיה לאירופה עולה עוד שלב, פולין איימה לעצור את פוטין בכוח אם יעבור בשטחה, הרוסים שיגרו איומים חריפים.

אחרי שהשלטונות הפולנים איימו כי במידה ומטוסו של הנשיא פוטין ינסה לעשות שימוש בשטחם האווירי ולעבור דרכו, יעצרו אותו בכוח כדי לעצור את נשיא רוסיה, בסביבת פוטין מפזרים איומים, ומכנים את פולין בשמות דומים למה שכינו את אוקראינה לפני הפלישה ב-2022.

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב הגיב בחריפות לדברים שיצאו מוורשה, וכינה את פולין "מדינה תחת שלטון שמוכן לפעול בדרכי טרור". בנוסף באחת מרשתות השידור הרוסיות הנחשבות מקורבות לקרמלין, כינו את פולין כמדינה "בעלת שורשים נאצים מובהקים".

אמירות דומות פוזרו על ידי נשיא רוסיה ואנשיו, בשבועות ובימים לפני הפלישה לאוקראינה. פוטין כינה את אוקראינה "מדינה שצריכה לעבור דה-נאציפיקציה" ואף כינה את הצבא האוקראיני "צבא נאצי-טרוריסטי".