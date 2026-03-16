איריס חיים על פרשת שושנה סטרוק: גם אצלנו זה קרה

איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל - החטוף שנהרג מאש צה"ל בעת שהיה בשבי חמאס בעזה - חושפת כי הפרשה סביב פטירתה של שושנה סטרוק ז"ל, הזכיר לה סיפור דומה שקרה אצלם במשפחה.

חיים פרשמה פוסט ארוך בו כתבה: "לפני כמה שנים, קרה לנו משהו מאוד קשה במשפחה. וזה היה בקשר ליותם שגם ככה סבל סבל רב מאוד. אחת מקרובות משפחתנו, בחורה עם הפרעה נפשית החלה להעליל עליו עלילות שווא. קשות ומבזות".

חיים שיתפה כי "זה היה כמובן לפני השבעה באוקטובר, מעט מאוד אנשים הכירו אז את יותם והפרשה הסתיימה בבית משפט כשאנחנו מגישים תביעה נגד הבחורה. בני משפחה נוספים שהיו מעורבים נדרשו לקחת צד בסכסוך וכך נוצר סכסוך עמוק יותר".

"ולמה אני כותבת את זה? אני בטוחה שתבינו", כתבה חיים והסבירה: "נתחיל בגילוי הכי נאות ואמיתי - מפלגת הציונות הדתית היא לא מפלגת הבית שלי. לפני השבעה באוקטובר ראיתי בהם את האסון שלנו. כך שאל לכם לחשוד בי שאני כותבת כאן מאיזשהו מניע. אני נחשפת לכתיבה לגבי בתה של השרה , שאיני מכירה באופן אישי. מעולם לא דיברתי עם האם וגם לא עם הבת. אני לא גורם מטפל מעורב וגם לא שופטת".

"וכשאני קוראת הלב שלי כואב, מתכווץ, בוכה. על הבת שלקחה חייה, על האם שכואבת. עלינו השופטים, שרצים לחרוץ גורלות, להמשיך ולפגוע גם כשהכאב של אותה אם הוא בלתי אפשרי".

"במה אנחנו שונים ממשפטי בזק שנעשו ליהודים, מתלייה בכיכר העיר? האם הייתם מעיזים לבוא לבית של אורית ולהגיד לה את מה שאתם כותבים? כייון שאין בידי נתונים אמיתיים, אני בוחרת לא לשפוט לא להטיל רפש לא להרוג".

"ועוד מילה בנוסח זה - אני הולכת בגאווה כיהודיה ישראלית , אני מאמינה שיש לנו לב, חדלו עם ההכפשות גם אתם משוכנעים שאתם צודקים. בבקשה".