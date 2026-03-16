לא מפסיקים לעבוד: חוסלו מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח ה-7.10

בין המחוסלים: שני מחבלים שפשטו לשטח הארץ בטבח ה-7 באוקטובר; כוחות פיקוד הדרום זיהו את החוליה החמושה וחיסלו אותה מהאוויר

כוחות צה"ל חיסלו אתמול (ראשון) חוליית מחבלים חמושים של ארגון הטרור חמאס, שתכננה לבצע מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועת עזה. הזיהוי המוקדם של החוליה אפשר לכוחות להסיר את האיום בטווח הזמן המיידי ולמנוע פגיעה בחיילים.





כעת מאשרים בצה"ל כי בין המחבלים שחוסלו נמצאים ראמי אבראהים חרב ומצעב זיאז דרה, שני מחבלי נוח'בה שהשתתפו באופן פעיל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. השניים זוהו כמי שתכננו להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות הצבא במרחב הרצועה.





יחד איתם חוסלו עבד מחמד עמצי, מחבל בארגון "ועדות ההתנגדות העממית" הפועל בחסות חמאס, ותופיק חאלדי, מחבל חמאס נוסף. בתקיפה נהרגו עוד שלושה מחבלים שהיו חלק מהחוליה.





בצה"ל מבהירים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, אך ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי וסיכול תשתיות טרור המנסות לפעול נגד כוחותינו בשטח.