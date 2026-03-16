המטח לצפון: שלוש פצועות בנהריה בעקבות שאיפת עשן

דוברות מד"א מעדכנת על נפגעי המטח האחרון לעבר צפון הארץ בשתי גזרות מרכזיות בגליל המערבי. בצומת כברי העניקו חובשים ופרמדיקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 שנפגע מהדף. הוא פונה במצב קל-בינוני להמשך טיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה.





בגזרת נהריה, טיפלו הצוותים בשלוש נפגעות שסבלו מסימני שאיפת עשן בעקבות נפילה או שריפה שפרצה במרחב.

הנפגעות הן אישה בת 53 ושתי נערות בנות 18 ו-16. השלוש פונו גם הן למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשמצבן מוגדר קל.

כוחות הביטחון וההצלה ממשיכים בסריקות בגזרה כדי לוודא שאין נפגעים נוספים וכדי לטפל בזירות הנפילה השונות.