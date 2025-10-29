רק היום (רביעי) נחנך הקמפיין הזוגי המשותף שלהם עם וולט, וכבר הם מגיעים גם לארץ נהדרת: עדי הימלבלוי ובן זיני מקבלים חיקוי

אם יש זוג שהדהים את הקהל זה עדי הימלבלוי ובן זיני. לא מוגזם לומר שלסתות נשמטו כשהתפרסם שהם יחד, ועדיין נזרקות לחלל קריאות "אני לא מאמין שהם ביחד". אז תאמינו, כי זה הכי רשמי שיש: הימלבלוי וזיני מקבלים חיקוי בארץ נהדרת.

לפני כשלושה חודשים ביצת הסלבס נרעדה מהחדשות כי הימלבלוי וזיני ביחד. בת זוגו לשעבר של זיני, טיילור מלכוב, התראיינה על הנושא וסיפרה כי תמיד היה לו איזה חיבה לעדי הימלבלוי. השנים חלפו, והשניים יחד. הערב (רביעי) הזוג הכי מעורר פליאה ברשת מגיע למסך הטלוויזיה.

מי שיבצעו את החיקוי הם עלמה זק – בתור עדי, ואורי ליזרוביץ בתור בן. הפרק של ארץ נהדרת ישודר הערב בקשת 12.