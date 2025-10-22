טל חיימי שנרצח משבי החמאס וגופתו הוחזרה הובא למנוחות. אשתו אלה חיימי הספידה אותו: "יש ילד אחד שלא הספקת להכיר, אבל הוא כבר מכיר אותך מצוין"

טל חיימי שנרצח משבי החמאס וגופתו הוחזרה אמש (שלישי) הובא היום למנוחות. אשתו אלה חיימי הספידה אותו: "יש ילד אחד שלא הספקת להכיר, אבל הוא כבר מכיר אותך מצוין. השמעתי לך הקלטה שלו אומר אבא ומצחקק, אני מקווה שהצלחת לשמוע".

ההספד המלא: " ליווינו אותך היום בשיירה גדולה ומרגשת, שמשתתפיה היו תחנות בחייך: הוביל אותנו ג׳יפ של שועלי אשכול, אחיו טנדר של חטיבת הצנחנים, רכבים של רבל, השומר הצעיר, מטה משפחות החטופים וכמובן אנחנו, המשפחה. כמה תכננתי את היום הזה, כמה חיכיתי לו. זה הסוף שמגיע לך טל, שום דבר ממה שעבר עליך בשנתיים האחרונות לא תואם את מי שהיית. אני שמחה בשבילנו חזרת, אבל עוד יותר אני שמחה בשבילך".

"אתה יכול לנוח, אתה מוגן, לא יכול לקרות לך יותר כלום. אני איתך. לא ניתן לאף אחד בעולם לפגוע בך. נפרדתי ממך היום בצהריים, חזרת אלינו לבוש ושלם נגעתי בכל חלק וחלק ממך, היית מרוצה לדעת שאפילו החולצה של מסייעת 9255 הייתה איתך ושרדה. סיפרתי לך מה עבר עלינו בשנתיים האחרונות מאז שנפרדנו ומה עם כל ילד וילדה".

"יש ילד אחד שלא הספקת להכיר, אבל הוא כבר מכיר אותך מצוין. השמעתי לך הקלטה שלו אומר אבא ומצחקק, אני מקווה שהצלחת לשמוע. בשום תרחיש לא דמיינתי שאלד ואגדל תינוק בלעדיך, אבל אז אני מסתכלת עליו והכל נעשה אפשרי יותר. הילדים האלה הם ההצלחה הגדולה ביותר שלך, כל אחד בדרכו לקח ממך משהו. הם גאים בך כל כך אבל גם מתגעגעים".

"לך ולליאור היה קשר מיוחד ועמוק שנרקם על אף פער השנים, ליאור היה לך כמנטור ואתה תלמיד סקרן. נחשפנו בשנה האחרונה לסיפור הקרב לפרטיו, ביחד עם חברי כיתת הכוננות חתרתם למגע ועשיתם כל מה שיכולתם לשמור ולהגן, ואנחנו לנצח נהיה אסירי תודה. בטח יגידו פה היום שהיית גיבור ואמיץ. זה נשמע רחוק ממי שהיית, כי מבחינתך זאת היתה עוד משימה".

"אנחנו רגילים לדברים היומיומיים שלך שהם רחוקים מגבורה, הם פשוטים. איך שאתה שוכב בערב על הספה ומתווכח איתי כמה חשוב גם לרבוץ בנחת, אחר כך אתה שוטף כלים מתוך שינה ומכין את הכריכים למחרת. כשהינו יוצאים כל המשפחה למסעדה לא היית מזמין, כי בנית על השאריות של הילדים. כשהינו יוצאים לטיולים היתי מעבירה לך רשימת ציוד, היית מארגן הכל ואם היית שם לב שחסר משהו לא היית מגלה כי אתה פועל רק לפי הרשימה,.

"הגעגוע אליך טל מתגנב כמעט בכל רגע. כשיש דלת חורקת או כשנשרפת מנורה, האוטומט הוא שאתה תטפל. כשיש אירועים גדולים שהינו עושים אני פתאום לא יודעת מה לעשות, מחפשים מחליפים, זה תמיד כמה מחליפים כי אחד לא יספיק. טל הייתי גאה להיות אשתך אני גאה להיות אלמנתך תודה על 22 שנים משותפות".

"היית תו תקן של איכות בעולם הזה, כשהיו לנו כל מיני בקשות מבעלי תפקידים בקיבוץ, היו מאשרים לנו רק אם הינו מזכירים את השם שלך. אני יודעת שההספד צריך להיות מרוכז בך, אבל לא הגענו עד הלום לבד וחשוב לי שתדע. שתדע שהמשפחות שלנו מאוחדות ולא מפסיקות לעטוף ולהיות סביבנו, גם החברים מהקיבוץ ומחוצה לו. פגשנו בשנתיים האחרונות כל כך הרבה מקומות וגופים ועמותות שאני לא רוצה למנות כי מפחדת לפספס".

"הינו חלק ממטה משפחות החטופים שהיה לנו בית וקיבלנו ליווי ממוסדות המדינה בראשם ראובן היקר שלנו. ולקראת סיום- אני מכריזה שמשפחת חיימי חזרה הביתה לניר יצחק. זה מה שהיית רוצה לו יכולת, זה מה שהילדים דרשו. תודה לכם ניר עינב אודי ולוטן שאתם כל עולמי וביחד אנחנו הכי טובים בעולם, בדיוק כמו שאבא לא הפסיק לבקש ממני עוד בחייו".

"לעוד 13 משפחות מגיע להחזיר הביתה את אהובם כמונו. אנחנו לא נוותר ולא נפסיק לדרוש זאת עד שיגיעו כולם בימים הקרובים למרות חזרתך טל, יקח זמן עד שהקיבוץ שלנו והמדינה האהובה שלנו יתאוששו. כאבנו מספיק ונמאס לנו לריב בתוכנו. אני פונה אל ההנהגה שלנו ואל נציגה היושב כאן, תעשו שיהיה פה טוב יותר, תעשו שיהיה בטוח לחיות כאן. אחרי שיחזרו כולם המאבק הבא יהיה על איחוד העם מחדש".

זהר חיימי, אביו של טל חיימי הספיד: "טל שבת אלינו אל משפחתנו הפרטית האישית הגרעינית והקיבוצית. אמנם לא כפי שהיינו רוצים – לחבק אותך כשאתה עוד בחיים,כדי שתוכל להיות אב לבת ושלושה בנים ושותף לאלה שכבר שנתיים מנהלת בית יתומים, אח לאחותך אור ובשבילי הבן שעלינו בגופו הגן וגם דוד לכל האחיניות האחינים וחבר לכל החברות החברים – כי כזה אתה איש של משפחה ואנשים".

ובחלוף הימים גוברים הגעגועים אל עיניך הכחולות הכל כך טובות אשר אלינו מביטות בליווי החיוכים הזעירים שלפעמים הם שובבים או קצת מבוישים ובראש אני מבין שאתה עכשיו לא בין החיים אך אצלי בלב בפנים אתה מלא חיים וכל הזמן רואה אותך ברור מול הפנים. כל כך רוצה אותך לחבק חיבוק אדיר אבל מוצא את עצמי מחבק אויר. כל הזמן מתגעגע ולעתים גם קצת דומע ואין מספיק מילים כאן להביע את היגון והכאב השורף לי את הלב אשר אליך הוא יוצא אל הילד שאני כל כך אוהב.

וזה הפרק תם אך לא נשלם לא נשקוט ולא ננוח ולא נגמר לנו הכח, את כל החטופים חובה להחזיר כי אין לזה שום קשר למחיר. ומחכים בקוצר רוח שליאור אל משפחתו כבר יחזור ואליך יחבור. תודה לכל מי שליוו אותנו בשנתיים האחרונות וקצרה היריעה כדי למנות את השמות. תודה למשפחתי המאוחדת המאד לי מיוחדת אשר ללא לאות במסירות אין קץ תומכת ועוזרת. לקהילת ניר יצחק הנמצאת איתנו בזמנים קשים של עצב ושל דחק.

ובכל זאת תודה אחת ומיוחדת, לאיש אחד ומיוחד שאת המשפחה לאורך כל הדרך לא משאיר לבד. פותר כל בעיה ועל כל קושיה עונה או מאתר חפץ שאבד. תמיד לנו זמין גם אם זה באמצע החמין, תומך ומארגן כן זהו ראובן. שנתיים שאתה איתנו תודה ממני,מהמשפחה ומכולנו. ולקהילת רביבים, רביב- רב"ל תודה על שאתם זוכרים את דמותו ופועלו של טל.

אור חיימי, אחותו הספידה: "טל שלי, שנתיים שאתה לא פה אבל הזמן עצר. כי רק חיכינו לך. אז בעצם כלום לא נגמר. כמה אני גאה להיות האחות האמיתית שלך. וגם היחידה. אחות של זה עם החיוך הכי יפה בעולם. בריבוע שעל הפוסטר. עם החולצה הכחולה.

"שפה משותפת שמורה רק לשנינו וגם המון זכרונות. אבל מי יתקן אותי אם אשנה טיפה את הגרסאות? אצל מי אוכל למצוא מפלט במסיבה לא מוצלחת? למי אשגר משימות ואדע שהכל אפשרי? מי יהיה מגשים החלומות הפרטי שלי? מי ישרה ביטחון ויתן לי את הגב? זה מרגיש כל כך לבד כשאתה לא פה עכשיו.

ואם אנחנו כאן אז כבר מותר לי לגלות. שבימים האחרונים היה קשה לי לישון בלילות. והקלה קטנה בלב שהשם שלך עדיין לא שם. ואפשר עוד קצת להמשיך ולחכות. לעוד רגע להשהות".

"לא רוצה הלוויה ולא רוצה להפרד אני רוצה אותך איתי פה לעולם ועד. לעוד כל כך הרבה חוויות ואירועים. רוצה אותך עם אלה והילדים. אתה חייב להכיר את לוטן. כמה אור הוא מכניס בימים חשוכים. וכמה כח יש בכל אחד מהילדים. רוצה שתהיה דוד כל יכול לילדים שלי שנתכנן יחד מה עושים ביומולדת של אבא, שנקפוץ לשדה או ניפגש בגנים בארבע".

"החמצה וגעגוע, שירים שכבר אי אפשר לשמוע מבלי להעביר, חגים שאמורים להיות משמחים איזורים בקיבוץ שרק מזכירים. נחת כזו שלא קיימת כשאתה לא לידי. כל רגע ובכל נשימה אני חושבת, אני נזכרת כמה שאני אוהבת אותך. תודה על השבט המפואר וכל מה שהשארת. שיותר עשית ופחות אמרת בקשה אחרונה ומאד חשובה תמסור חיבוק חזק לאמא שלנו האהובה. מעכשיו לאספרסו יהיה טעם אחר אבל לתמיד תמיד תהיה טל שלי.