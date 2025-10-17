החטופה אמילי דמארי ואוהדת מושבעת של מכבי תל אביב, תקפה את ההחלטה למנוע את הגעתם של האוהדים למשחק בבריטניה

לאחר שהרשויות בברמינגהאם החליטו למנוע את הגעתם של אוהדי מכבי תל אביב למשחק נגד אסטון וילה ב-6 בנובמבר במסגרת הליגה האירופית, החטופה ששוחררה אמילי דמארי זועמת על כך.

דמארי אזרחית בריטית ואוהדת מושבעת של מכבי תל אביב וטוטנהאם הוטספר, התייחסה בציוץ ברשת X להחלטה וכתבה: "שוחררתי משבי חמאס בינואר ואני אוהדת נלהבת של מכבי תל אביב. אני בהלם מוחלט מההחלטה השערורייתית הזו לאסור עליי, על משפחתי ועל חבריי להשתתף במשחק של אסטון וילה בבריטניה.

כדורגל הוא דרך לאחד אנשים ללא קשר לאמונתם, צבעם או דתם, וההחלטה המגעילה הזו עושה בדיוק את ההפך". היא תהתה "מה קרה לבריטניה שבה אנטישמיות בוטה הפכה לנורמה? איזה עולם עצוב אנחנו חיים בו".