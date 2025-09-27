המשטרה מזהירה: מאות אזרחים קיבלו שיחות טלפון ממספרים חשודים שהציעו להצטרף לארגון איראני – "לא לענות, לא ללחוץ על מקשים ולדווח מיידית למוקד 100"

במהלך השבת, דיווחו מאות אזרחים למוקדי 100 של המשטרה אודות שיחות טלפון שקיבלו ממספר שאינו מוכר להם ועימם דיבר אדם, שהציע להתגייס לארגון איראני.

השיחות הגיעו ממספרים המתחילים בספרות: 03-6817***, 03-3067***

בהודעה מיוחדת שפרסמה המשטרה נאמר כי מדובר בשיחות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור בזמן מלחמה ונסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל.

על פי הנחיות משטרת ישראל באם מתקבלת שיחה מהמספרים הנ״ל, יש לדווח למוקד 100, לחסום את המספר. ובמידה ועניתם לשיחה בשום מצב לא ללחוץ על סיפרה כלשהי.

במשטרה קוראים לציבור להמשיך לגלות עירנות, לדווח למוקדי 100 של המשטרה על כל אירוע חריג וכן להמנע משיתוף פעולה עם האויב .

משטרת ישראל וגופי הביטחון הנוספים מטפלים באירועים, ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל ולמצות את הדין מול כל המעורבים בפעילות זו.