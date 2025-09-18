האלימות בחברה הערבית: שלושה אחים מהפזורה הבדואית בשנות ה- 20 לחייהם נרצחו הלילה בירי. מותם של שניים נקבע במקום ושל השלישי בבית החולים.

דוברות מד"א דיווחה הלילה: בשעה 01:36 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על אירוע אלימות בפזורה בסמוך לשגב שלום. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על 2 צעירים כבני 20, ללא סימני חיים וקובעים את מותם, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה פצוע נוסף, גבר כבן 25 במצב קשה, מחוסר הכרה עם פציעות חודרות. צוותי מד"א ערוכים להעניק טיפול רפואי לפצועים נוספים במידת הצורך.

פרמדיקית מד"א לליאן קרטשוב וחובשי מד"א הדס נבוני ויאסר אבו רגילה, סיפרו:

"הייתה המולה רבה במקום ו-3 פצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, 2 מהם היו ללא סימני חיים ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם של הצעירים. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 25 ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

החקירה הועברה לימ"ר נגב

מדוברות המשטרה נמסר: הלילה התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע ירי בשטח סמוך לשגב שלום בו נהרגו 3 אחים, גברים בשנות ה-20 לחייהם.

גורמי רפואה קבעו מוות במקום לשניים מהם ולשלישי בבית החולים לאחר שפונה מהזירה במצב אנוש.

שוטרי מרחב נגב שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי.

מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בין גורמים עברייניים.

בתום הערכת מצב שבוצעה לפני זמן קצר, מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מרחב נגב.