שוטרי מחוז מרכז עצרו הבוקר (שלישי) חשוד בשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו, עפ"י החשד התקיפה התרחשה על רקע סכסוך בתחום הספורט. החשוד שתקף אוהד יריב יובא היום לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרו, כאשר בחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים.

האירוע התחיל כשהתקבל קבלת דיווח בדבר חשד לשוד של תושב העיר בשנות ה –20 לחייו, סמוך לביתו באמצעות אלות, כאשר עפ"י גורמי רפואה הקורבן נפגע באורח קשה-בינוני ואילו החשוד במעורבות נמלט מהמקום.

השוטרים צליחו לחשוף את זהות החשוד– תושב ת"א בשנות ה – 30 לחייו ולעוצרו ובחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים, בהם: אלות מתקפלות, תרסיסי גז פלפל, טלפונים סלולאריים רבים, שהועברו להמשך מיצוי ראיות וכן מאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך.

עם התפתחות החקירה, עלה חשד כי מדובר בשוד אלים וממוקד של הקורבן, עפ"י החשד על רקע סכסוך בתחום הספורט, ככה"נ בין אוהדי קבוצות כדורסל יריבות. בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד היום בשעות הצהריים לדיון בבימ"ש, בבקשה להאריך מעצרו.