איראן פועלת לשיקום המערכת הביטחונית שלה לאחר הניצחון הישראלי, ומתמקדת בעיקר בחידוש מערכות ההגנה האווירית וטילים. לפי טור של נדב איל ב"ידיעות אחרונות", ישראל העריכה כי לאחר שהתקפה האיראנית נכשלה בצורה מביכה, בטהראן חותרים להשגת מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

סרטון ביבי באנגלית לתושבי איראן

ישראל עוקבת בדאגה אחרי הניסיונות של איראן להתחמש מחדש. על פי מקורות במודיעין המערבי, איראן מקיימת מגעים משמעותיים עם סין, המעורבים בניסיונות שיקום יכולת טילי קרקע-קרקע. בניגוד לתחום הגרעין, בנושא זה איראן אינה חתומה על אף אמנה בינלאומית, מה שמאפשר לה להחזיק באיום אסטרטגי משמעותי נגד ישראל.

בכירים ישראלים, שהגיבו לדברים ב"ידיעות אחרונות", ציינו כי "הכוונות הסיניות לא ברורות לגמרי עד כה". הם הוסיפו כי ישראל העבירה מסרים ברורים לבייג'ינג, וסין אינה מאשרת שהיא עומדת לסייע לאיראן בנושא. למרות זאת, הנושא מטריד מאוד בקרב גורמים ביטחוניים ועלולות להיות לו השלכות אסטרטגיות רחבות.