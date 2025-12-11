מגירוש ספרד ועד למאבקי נקם בלב ים: כיצד הפכו קהילות נרדפות לכוח ימי אדיר. פיראטים יהודים בים הקאריבי: סיפורם של האנוסים שנלחמו באימפריה הספרדית

פיראטים יהודים בים הקאריבי – בשנת 1492 גורשו היהודים מספרד בצו המלכותי של המלכים הספרדים פרדיננד ואיזבלה. רבים מהם בחרו להתנצר למראית עין, אך שמרו על יהדותם בסתר – ונודעו כ"אנוסים". במשך השנים מצאו חלקם מקלט בפורטוגל, בדרום הולנד ובברזיל, אך רדיפות האינקוויזיציה לא פסקו.

באופן אירוני, אחד המקומות שאליהם הוגלו אנוסים שנשבו בלב ים הייתה ג'מייקה – קולוניה ספרדית קטנה באיים הקאריביים. עם כיבוש האי בידי הבריטים בשנת 1655, נפתח דף חדש: היהודים זכו לחופש דת, חזרו ליהדותם בגלוי, והקימו קהילה מסודרת בעיר קינגסטון, כולל בית הכנסת "שער השמים" – הפועל עד היום.

מהמרה לדגל – מהפיראט היהודי לשותף אסטרטגי – פיראטים יהודים בים הקאריבי

באותה תקופה, הפיראטים של הים הקאריבי לא היו רק שודדים – אלא כלי אסטרטגי של מעצמות אירופה. רבים מהם פעלו בחסות בריטניה, הולנד או צרפת, במטרה לפגוע באינטרסים של האימפריה הספרדית. היהודים האנוסים, בעלי ידע ימי מעבודתם לשעבר בצי הספרדי, זיהו את ההזדמנות – והציעו לבריטים שירות יוצא דופן: לתקוף את האימפריה שגרשה ורדפה אותם, לבזוז את אוצרותיה וכך להחליש אותה.

כך קמה רשת של פיראטים יהודים, שביקשו גם צדק היסטורי וגם פרנסה. הם קראו לאוניותיהם בשמות מקראיים כמו "אסתר", "מגן אברהם", "שמואל", ויצאו למסעות שוד נגד ספינות סוחר ספרדיות. לפי עדויות, ספינות ספרדיות העדיפו לדחות הפלגות בשבת, ביודען כי היהודים נחים ביום זה – עדות לחשש מפני "הפיראטים עם הכיפה".

שמות שמאחורי החרב

יעקב קוריאל, לשעבר קצין בצי הספרדי שהתקרב מחדש ליהדותו, נעצר על ידי האינקוויזיציה – אך שוחרר בזכות מלחיו האנוסים שהשתלטו על הספינה. בהמשך הפך לקפטן של שיירת פיראטים יהודית. באחרית ימיו, הוא עלה לארץ ישראל, למד קבלה בצפת, ונקבר ליד האר"י הקדוש.

גם משה כהן הנריקז, יליד פורטוגל שברח להולנד, הפך לדמות מרכזית. הוא שכנע את ההולנדים לתקוף אוניות אוצר ספרדיות באמריקה, והוביל מבצע שבו נתפסו 16 ספינות עמוסות זהב וכסף – מכה כלכלית קשה למדריד.

עוד באותו נושא ההיסטוריה היהודית של עזה מימי אברהם ועד ימינו 12:44 | יאיר קליין 13 0 😀 👏

סיפורם של הפיראטים היהודים בג'מייקה הוא תזכורת עוצמתית לאופן שבו קהילות נרדפות יכולות להפוך את ההיסטוריה על פיה. מתוך גלות, השפלה ופחד – נוצרה אחווה ימית יהודית שלא רק נאבקה באויב, אלא גם חזרה ליהדותה בגאווה.