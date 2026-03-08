חוליית מחבלים חוסלה בדרום לבנון; מטענים ונשק אותרו בכפר

כוחות חטיבה 769 זיהו חוליית מחבלים והכוונו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל אותה. בהמשך חוסל מחבל נוסף ואותר מצבור אמצעי לחימה הכולל מטענים, נשק קל ותחמושת

כוחות חטיבה 769 הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 חיסלו במהלך השבוע האחרון חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, במסגרת מהלך ההגנה הקדמי שמבצע צה״ל במרחב.





פעילות כוחות חטיבה 769 במהלך ההגנה הקדמית בדרום לבנון צילום: צילום: דובר צה

על פי הודעת צה"ל, הכוחות זיהו חוליית מחבלים של חיזבאללה והכוונו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את החוליה וחיסל אותה. זמן קצר לאחר מכן זיהו הכוחות מחבל נוסף במרחב, והוא חוסל על ידי הכוח.





צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות סרקו הכוחות את השטח ואיתרו מצבור אמצעי לחימה שכלל מטענים, נשק קל, מכשירי קשר ותחמושת.





האמל צילום: צילום: דובר צה

בצה״ל ציינו כי הימצאות מחבלים במרחב הכפרים בדרום לבנון מהווה דוגמה נוספת לניצול תשתיות אזרחיות על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לצורכי טרור. עוד נמסר כי כוחות צה״ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמות ושיקום הארגון באזור.