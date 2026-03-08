טרגדיה בתאילנד: ישראלי נהרג בתאונת אופנוע

טרגדיה בתאילנד: אזרח ישראלי כבן 54, תושב אזור ירושלים, נהרג בסוף השבוע האחרון בתאונת דרכים שהתרחשה בצ'יאנג מאי שבצפון תאילנד בזמן שרכב על אופנוע.

מבדיקה ראשונית של האירוע עולה כי הישראלי ככל הנראה החליק בזמן שרכב על האופנוע ונפצע אנושות. מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן הוא סבל.

בזק"א אמרו כי ההרוג היה נשוי ואב ל-2 ילדים, ובמהלך שהותו בחו״ל היה עם חבריו. עוד נאמר כי תאונה לא היו מעורבים עוד ישראלים.

למרות מצב המלחמה ומגבלות הטיסות לישראל, ארונו הועלה למטוס וצפוי להגיע לארץ מחר (שני)בשעות הבוקר המוקדמות. ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, סיפר כי "מיד עם קבלת הדיווח יצרתי קשר עם אנשי החטיבה הבינלאומית בזק״א שמתגוררים בתאילנד והם חברו לכוחות במקום. כעת, בשיתוף עם משרד החוץ, פעלנו לשחרר את הנפטר מבית החולים המקומי לצורך הטסה לישראל להמשך הלוויה וקבורה".