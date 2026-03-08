דיווח: אלו המטרות הבאות שאיראן תתקוף

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" מדווחת על עדכון מהותי ברשימת היעדים של טהראן. אלו המטרות שאיראן מתכננת לתקוף

הסלמה באיומים מצד טהראן: סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית "פארס" מדווחת כי המשטר האיראני ביצע בימים האחרונים "שינוי מהותי בבנק המטרות" שלו. על פי הדיווח, טהראן נערכת כעת לפגוע ביעדים חדשים ברחבי המזרח התיכון, תוך דגש על נכסים ואינטרסים של ארצות הברית וישראל.

הנתון המדאיג ביותר בדיווח מצביע על כך שהמטרות החדשות כוללות נכסים שאינם מוגדרים כ"מטרות צבאיות". המשמעות היא הרחבה של טווח הלחימה גם לעבר תשתיות אזרחיות, כלכליות ואינטרסים אסטרטגיים שעד כה נותרו מחוץ למשוואת התגובה האיראנית.

"בנק המטרות עודכן באופן מהותי"

בטהראן טוענים כי העדכון ברשימת היעדים מגיע כמענה להתפתחויות האחרונות באזור ולפעילות הצבאית של ארה"ב וישראל. "בנק המטרות של איראן עודכן באופן מהותי וכולל נכסים מרכזיים ואינטרסים חיוניים ברחבי האזור", נכתב בדיווח האיראני, תוך הדגשה כי הפגיעה תהיה רחבה וממוקדת בנקודות תורפה של המערב.