המכשיר שכולנו שכחנו להפעיל בממ"ד ועלול לעלות בחיים

רבים מאיתנו רואים בו "קופסה לבנה ומיותרת" על הקיר, אך מערכת ה"תיבת נח" נועדה להגן עליכם ועל משפחתכם ברגע האמת. כך תפעילו אותה

בכל בית חדש שנבנה בישראל בעשורים האחרונים, הממ"ד מצויד במערכת סינון ואוורור המוכרת בשם "תיבת נח". עבור רובנו, מדובר בפריט עיצובי מעיק שתופס מקום על הקיר, ובמקרה הטוב משמש כמדף מאולתר או מקום להנחת חפצים. אולם, מדובר באמצעי מציל חיים שרוב הציבור פשוט לא יודע איך לתפעל או מה תפקידו האמיתי.

המערכת נועדה לספק הגנה במקרים של שהייה ממושכת במרחב המוגן, ובמיוחד בתרחישים של שימוש בנשק לא קונבנציונלי. היא מאפשרת לסנן את האוויר שנכנס מבחוץ ולהזרים פנימה אוויר נקי, מה שמונע את הצורך בשימוש במסכות אב"כ בתוך הממ"ד ומאפשר נשימה חופשית ובטוחה גם כשהחדר אטום לחלוטין.

שתי דקות של למידה שיכולות להציל חיים

הבעיה המרכזית היא חוסר המודעות. בעוד שאנחנו מתרגלים כניסה למרחב המוגן תוך שניות, מעטים הקדישו את הזמן להבין איך מפעילים את מערכת הסינון. מעצבת הפנים שרה קרביאן, שפרסמה הדרכה בנושא, מדגישה כי הלמידה לוקחת דקות בודדות. בשעת חירום, כשהלחץ והחרדה בשיאם, זה ממש לא הזמן להתחיל לקרוא מדריכים או לחפש סרטוני הסבר.

המערכת כוללת לרוב מפוח חשמלי, ובמקרים של הפסקת חשמל – שהיא תרחיש סביר מאוד בזמן לחימה – קיים מנגנון של ידית להפעלה ידנית. חשוב לוודא כבר עכשיו כי פתחי האוורור אינם חסומים על ידי ארונות, וילונות או רהיטים שהוצבו בממ"ד, וכי כל בני הבית יודעים היכן נמצא כפתור ההפעלה.

תחזוקה שוטפת במקום "קופסה על הקיר"

מלבד ההפעלה הבסיסית, כדאי לוודא שהפילטרים של המערכת בתוקף וכי היא תקינה. הפיכת הממ"ד לחדר מגורים, חדר ילדים או משרד גורמת לנו לעיתים לשכוח את הייעוד המקורי שלו כמרחב הצלה.

דווקא עכשיו, כשהאיומים משתנים וזמני השהייה במרחבים המוגנים עלולים להתארך, כדאי לכל משפחה לעצור לרגע ולהכיר את המערכת מקרוב. זה אולי נראה כמו אביזר טכני משעמם, אבל ברגע האמת – זה המכשיר שיאפשר לכם ולבני משפחתכם לנשום לרווחה.