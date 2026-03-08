אחרי האמירויות: המל"ל מעלה את אזהרת המסע למדינות נוספות

במטה לביטחון לאומי העלו את אזהרת המסע למדינות נוספות - בהן ארמניה, גיאורגיה ואזרבייג'ן: "ההמלצה - לא לנסוע"

אחרי איחוד האמירויות, ישראל מעלה כעת (ראשון) את אזהרת המסע למספר מדינות נוספות - בהן ארמניה, גיאורגיה ואזרבייג'ן. כך דווח היום בחדשות 12.

לפי הדיווח, המלצת המטה לביטחון לאומי כעת היא לא לנסוע למדינות הללו.

כזכור, ביום חמישי האחרון המל"ל פרסם קריאה נוספת לציבור הישראלי הנמצא מחוץ לארץ, זאת לאור חשש קונקרטי כי גורמי טרור פועלים כעת לפגוע בישראלים בחו"ל. בהודעה המל"ל קרא לציבור להמשיך לגלות ערנות מוגברת ולשמור על כללי הזהירות.

"מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' מזוהה מוטיבציה מוגברת והתרחבות במאמצי הפח"ע (פעילות חבלנית עוינת) ובאיומים מצד גופי הביטחון האיראנים כלפי יעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם" נמסר. "כמו כן, מתקיימים מאמצי תקיפה קינטיים מצד איראנים במדינות האזור ובעוטף איראן, ובכלל זאת באיחוד האמירויות, בחריין וירדן. קיים חשש גובר לפגיעה ביעדים ישראלים בדגש על זירות אלו".

במל"ל הזכירו כי "בימים האחרונים סוכלו ושובשו מספר ניסיונות לממש פח"ע נגד ישראלים. האיום מצד מפגעים בודדים גבר אף הוא: בארה"ב מפגע בודד ביצע ירי (ב-1 במרץ) באזור בילויים באוסטין שבטקסס, זאת על רקע המתקפה האמריקנית באיראן. כמו כן, בוצע ירי לעבר יעדים יהודים בטורונטו (ב-3 במרץ), כאשר טרם אותר המפגע".