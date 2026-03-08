‏המפכ"ל בשומרון: "מקום סופר חשוב, נכפיל את מחוז ש"י"

‏מפכ"ל המשטרה בהערכת מצב ביטחונית בשומרון: "מקום מאוד חשוב. ריבונות ומשילות - אין לנו מדינה אחרת". יוסי דגן הודה למפכ"ל ואמר: "השומרון הוא קו היירוט וההגנה של מדינת ישראל"

ביקור מיוחד: מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הגיע לסיור בטחוני ולהערכת מצב משותפת בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן. לאחר סקירה בטחונית שנתן ראש המועצה למפכ"ל מהמרפסת של המדינה, קיים המפכ"ל ישיבת עבודה מיוחדת עם ראש המועצה בלשכתו.

בפגישה היו מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן, מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, ומפקד תחנת אריאל סגן ניצב איטל אלמוג, בתצפית השתתפה גם ראש מועצת אורנית אור פירון זומר.

יוסי דגן ומפכ צילום: רועי חדי

הביקור נערך בנוכחות הצוותים המקצועיים של צמרת המשטרה ומועצה אזורית שומרון, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון של היישובים ועל המוכנות של כוחות המשטרה וכיתות הכוננות הפועלים בגזרה.

המפכ"ל רנ"צ דני לוי אמר בסיכומה של הערכת המצב: "אני שמח שאתם מארחים אותי פה, זה חלק מארץ ישראל ומקום סופר סופר חשוב, וכמפכ"ל אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נכפיל את מחוז ש"י בשיטור, בכוח, בתקציבים, בתחנות ובנוכחות כי בסוף יש מקומות שלא רואים אותנו בהם".

"רוצחים בישראל בורחים לכאן"

"הנוכחות המבצעית שלנו היא מאוד חשובה. מחוז ש"י חייב להיות מחוז חזק ועצמאי, שיודע לפעול בכל מגוון האירועים והאתגרים שיש פה, פשיעה וכל דבר אחר. אני חושב שאתם עושים עבודת קודש פה במחוז ש"י. יש הרבה פשיעה, כסף שמולבן, ורוצחים בישראל שבורחים לכאן לרשות כדי להסתתר פה".

"דרך מחוז ש"י, דרך צה"ל, ימ"מ וכוחות מיוחדים אחרים, אנחנו דואגים להזכיר להם שאין מקום שהם יכולים להסתתר. ואנחנו מחזירים אותם לכלא. מחוז ש"י מאוד חשוב בעיני כמפכ"ל, כי בסוף האמירה שלי היא בכל מחוז ובכל מקום שהייתי בו בתפקיד פיקודי וגם פה אני אומר על יו"ש: 'הריבונות והמשילות - כי אין לנו מדינה אחרת' זו תפיסת העולם שלי".

"ממחוז ש"י התפיסה הזו מקרינה על כל מדינת ישראל. אנחנו נמשיך ונצמח פה כי אין שום סיכוי שנעזוב את המקום הזה, בדיוק כפי שאתם נטועים פה, מתוך הבנה שהחיבור בין המשטרה, הצבא והשב"כ שעובדים יחד בלי אגו, בלי מעצורים הוא הדרך היחידה לנצח. ואני אביא לפה את כל צמרת המשטרה גם לכאן".

ראש מועצת שומרון ביקש מהמפכ"ל להוסיף עוד תקנים ושוטרים למחוז ש"י, על כך ענה המפכ"ל כי הוא: "מלא על מלא" בעניין ומבין את חשיבות הנושא.

יוסי דגן: "מכאן מגנים על כל המדינה"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "מפקדי המשטרה מגינים מפה על כל המדינה. אני מבקש להגיד לך תודה, ולנצל את זה שאנחנו נפגשים כאן ולא בזירות פיגוע אלא בסיור של הערכות, להביע את הערכה הגדולה שיש לכל התושבים של השומרון, אנחנו רואים את המוכנות שלכם, ההערכות, את הלב שלכם, העבודה של המשטרה מדהימה והאזרחים יודעים להעריך את זה".

"מה שקורה כאן ביו"ש, מחוז שי בראשותם של פינצ'י ואבי הממ"ר ומפקד התחנה פשוט לא יאמן. קודם כל בביטחון, בעבודה ביחד מהשיטור הקהילתי ועד כל האגפים וכל התחומים הכל נעשה כאן יחד באמון מלא. זה מביא ביטחון כאן ומכאן לכל מדינת ישראל".

"התושבים בשומרון חזקים. אנחנו מבינים שהביטחון כאן הוא ביטחון לכל מדינת ישראל. אנחנו עובדים יחד איתכם יחד עם המשטרה יחד עם הצבא יחד עם כל גופי הביטחון באגרוף ברזל ונותנים לכם כוח לנצח במלחמה. יש לנו חוסן, אמונה בשומרון ובכל המדינה. העם הזה חזק".

"דגן התייחס למספר היירוטים מעל ישובי השומרון ואמר: "יש מושג שאנחנו מכירים קו העימות, השומרון הוא קו היירוט היום רוב הטילים עוברים מעל השומרון, 51 מתוך 116 יירוטים ביהודה ושומרון ב 4 ימי הלחימה הראשונים, היו מעל השומרון, כששבר של יירוט יכול להיות לפעמים בגודל של אוטובוס".

ראש מועצת אורנית אור פירון זומר אמרה בתצפית עם המפכ"ל: "אנחנו עומדים יחד בחוסן מלא, בשיתוף פעולה ההתיישבות הצבא והמשטרה כדי להביא בטחון למדינת ישראל"