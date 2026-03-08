פרטים נוספים על נפילת שני הלוחמים בלבנון

כעת מותר לפרסם על האירוע הקשה בגבול לבנון. רכב פומה של גדוד 601 נתקע בגזרת מנרה. D-9 שהגיע לחלץ אותו חטף טיל נ"ט ושני המפעילים נהרגו

מבצע שאגת הארי היום התשיעי. כעת מותרים לפרסום פרטים נוספים על נפילת שני לוחמי ההנדסה בגבול לבנון.

הבוקר, במהלך פעילות של כוח צה"ל ב'מגן צבעוני' (אחד מחמשת המוצבים החודרים של צהל בגיזרת מנרה-משגב עם) נתקעה פומה של חטיבה 601.

כוח חילוץ בראשות המ"פ, מגיע יחד עם D-9 ואז מחבלים יורים טיל נ"ט או פצמ"ר לעבר הכוח. ה-D-9 נפגע וכתוצאה מכך נהרגו 2 הלוחמים.

אלו שני ההרוגים הראשונים (ובתפילה גם האחרונים) של צה"ל במבצע 'שאגת הארי'. חיזבאללה מגביר את קצב האש שלו לעבר הלוחמים בגבול ולעבר גבול הצפון ואזור מפרץ חיפה.

ביום חמישי נפצעו 2 לוחמים באורח קשה מטיל נ"ט וביום שישי נפצעו 8 לוחמים מהם 3 קשה מפצצת מרגמה על מוצב זרעית בגבול הלבנון. בשבת נפצעו עוד שני לוחמים באורח בינוני גם מירי נ"ט לעברם.

צה"ל חיסל כ-200 מחבלי חיזבאללה

נציין כי בצד השני - של האויב - חוסלו עד כה 200 מחבלי חיזבאללה גם בביירות וגם בדרום לבנון ונפגעו תשתיות רבות.

רק אתמול חוסלו 5 מחבלי גייס לבנון של משמרות המהפכה שהסתתרו בחדר בבית המלון ראמדה בביירות.

מדובר בחיסול משמעותי כשבין המחוסלים, רע"ן המודיעין בגייס לבנון יחד עם רע"ן כספים של גייס לבנון כששניהם עוסקים בבניין הכוח בלבנון.

הבוקר פרסמנו בסרוגים כי לחיזבאללה הולך ואוזל הכסף, והחיסולים הללו הם חלק מהפעילות שנועדה לפרק את חיזבאללה.