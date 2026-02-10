גורם בבית הלבן מבהיר כי טראמפ מתנגד לסיפוח יהודה ושומרון

טראמפ החליט: אם תוקפים באיראן, זה עד הסוף

טראמפ החליט: אם תוקפים באיראן, זה עד הסוף צילום: טראמפ | יונתן סינדל, פלאש 90

גורם רשמי בבית הלבן חזר והדגיש אמש (שני) את התנגדותו הנחרצת של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למהלך של סיפוח יהודה ושומרון על ידי ממשלת ישראל.

"יהודה ושומרון יציבים שומרים על ביטחון ישראל ועולים בקנה אחד עם מטרת הממשל להשיג שלום באזור", אמר הגורם בהצהרה שנועדה לחדד את עמדת הממשל האמריקני.

הרקע: מהפכה בהסדרת ההתיישבות

ההבהרה מוושינגטון מגיעה בעיתוי רגיש, על רקע אישור ההחלטות הנוגעות ליהודה ושומרון על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני. מדובר במהלכים שגובשו בהובלת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, וקודמו על ידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

מטרת המהלכים שאושרו היא להסיר חסמים בירוקרטיים בני עשרות שנים, לבטל חקיקה ירדנית ישנה ומפלה, ובכך לאפשר פיתוח מואץ ונרחב של ההתיישבות בשטח. בוושינגטון, כך נראה, עוקבים בדאגה אחר צעדים אלו ורואים בהם שינוי של הסטטוס-קוו.

"הגיע הזמן להפסיק עכשיו"

אין זו הפעם הראשונה בה נשמעת עמדה נחרצת זו מכיוונו של הנשיא. כבר בחודש ספטמבר האחרון השמיע טראמפ בקולו התנגדות להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון. "לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. זה לא יקרה", ענה אז טראמפ לשאלות כתבים בנושא.

באותה הזדמנות, כשנשאל הנשיא אם שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הנושא, הוא סיפק תשובה חד-משמעית: "כן, אבל אני לא הולך לאפשר את זה, בין אם שוחחתי איתו ובין אם לא". טראמפ הוסיף בנימה תקיפה: "שוחחתי, אבל אני לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. מספיק ודי. הגיע הזמן להפסיק עכשיו".