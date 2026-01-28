תקציב המדינה לשנת 2026 עבר הלילה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. שר האוצר סמוטריץ' בירך: "ישראל תשפ"ו 2026 היא הפלא הכלכלי של העולם"

תקציב המדינה לשנת 2026 עבר הלילה (רביעי) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, זאת לאחר שחברי הכנסת מסיעת דגל התורה ביהדות התורה הצביעו בעד, בנוסף למפלגת ש"ס, למעט אריה דרעי שלא נכח. חברי הכנסת יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש ויעקב טסלר מאגודת ישראל, הסיעה השנייה ביהדות התורה, הצביעו נגד העברת התקציב. ח"כ אבי מעוז (נעם) הצביע גם הוא נגד. החוק עבר בתמיכה של 62 חברי כנסת, אל מול 55 שהצביעו נגד. החוק יעלה לדיון בוועדת הכספים ובוועדות הרלוונטיות לפי הנושאים השונים.

מוקדם יותר היום חברי הכנסת של דגל התורה שוחחו עם מנהיגם הרוחני הרב לנדו והכריעו שיצביעו בעד העברת התקציב בקריאה ראשונה, למרות אמירות קודמות שלהם על כך שלא יתמכו בתקציב עד שחוק הגיוס של ח"כ ביסמוט יעבור. בתדרוך לכתבים טען שר האוצר סמוטריץ' כי הצליחו לנתק בין הצבעות החרדים לתקציב לבין חוק הגיוס. בנוסף טען כי: "לא היינו מביאים את התקציב לקריאה ראשונה אם לא הייתה התחייבות חרדית לתמיכה ב-3 קריאות". בדגל התורה הכחישו את ההתחייבות הזאת.

בימים האחרונים ראש הממשלה נתניהו נפגש עם כל הצדדים ולחץ עליהם להגיע להסכמות לגבי העברת התקציב, זאת מכיוון שלפי הייעוץ המשפטי לכנסת נדרשים 60 ימי דיונים על התקציב לאחר העברתו בקריאה ראשונה, והתקציב חייב לעבור בקריאה שנייה ושלישית עד סוף חודש מרץ, אחרת הכנסת מתפזרת אוטומטית ויוצאים לבחירות.

גם חוק ההסדרים, שנוהגים להצמיד לחוק התקציב, צפוי לעבור הלילה בקריאה ראשונה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לפני ההצבעה: "זה התקציב האחרון של המושחתים והמשתמטים והמקורבים והרקובים. בתקציב הבא הם יגלו שאנחנו גמרנו להיות פרייארים".