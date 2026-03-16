לפיד מאשים: "פתחתם את הכנסת בשביל להעביר כסף לערוץ 14"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף היום את את הממשלה ואמר: "פתחתם את הכנסת בשביל להחזיר את מוכנת הרעל"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה, לכך שהכנסת מעלה חוקים בזמן המלחמה, ותקף את הממשלה על כך.

בדבריו הוא אמר: "אני רוצה להגיד מכאן, מהכנסת, לבנימין נתניהו, לאמיר אוחנה, לכל הקואליציה: העובדה שאנחנו כאן היום, היא חרפה. הסיבה לכך שאנחנו כאן היום, היא חרפה כפולה ומכופלת.

אם הייתם פותחים את הכנסת בשביל לאשר מתווה פיצויים לעסקים קטנים, היינו באים בשמחה. אבל לא בשביל זה פתחתם. לא מעניין אתכם עסקים קטנים. לא פתרתם להם בעיה אחת.

אם הייתם פותחים את הכנסת בשביל לאשר סיוע למילואימניקים ולמשפחות שלהם, היינו באים בשמחה, אבל לא בשביל זה פתחתם. לא מעניין אתכם המילואימניקים ולא מעניין אתכם המשפחות שלהם.

אם הייתם פותחים את הכנסת בשביל לאשר מתווה פתיחה למערכת החינוך, לחינוך המיוחד, בשביל לאשר סיוע לתושבי הצפון, בשביל לאשר תקציב למיגון, היינו באים בשמחה. רק לא מעניין אתכם חינוך, ומשעממים אתכם תושבי הצפון, ולא מעניין אתכם מיגון.

פתחתם את הכנסת בזמן מלחמה, בזמן שתושבי מדינת ישראל במקלטים ובממ"דים, בזמן שאנשים נפצעים ונהרגים, בזמן שעוד ועוד אנשים מוזמנים למילואים, רק בשביל דבר אחד: בשביל להחזיר לחיים את מהפיכת הרעל".

עוד הוא הוסיף: "אחרי שהעברתם לעצמכם, בזמן האזעקות וההפצצות, ששה מיליארד שקלים כספים קואליציוניים למושחתים ולמשתמטים. אחרי שקיצצתם בתקציבי הבריאות והרווחה במקום לקצץ משרדי ממשלה מיותרים, עכשיו אתם גם מנסים להרוס את המדינה מבפנים.

פתחתם את הכנסת בשביל להעביר עוד כסף לערוץ 14, במסגרת חוק התקשורת, בשביל להמשיך את הדיונים על ועדת הטיוח הפוליטית לטבח השבעה באוקטובר, בשביל החוק לפיצול היועמ"שית שהוא בעצם החוק לפיצול החברה הישראלית.

אתם אומרים לנו כל הזמן, "תתמכו", "תפגינו אחדות", "אתם לא מספיק מפרגנים לנתניהו", ובמקביל בלי הנד עפעף, בלי שמץ של בושה, אתם שמים על השולחן את החוקים הכי מפצלים, הכי משסעים, הכי הרסניים.

אין דבר יותר שקוף מהתוכנית שלכם. התוכנית שלכם היא שבגלל המלחמה אנחנו נשתוק, בזמן שאתם מפרקים את המדינה. זה לא יילך לכם. אנחנו נמשיך לתמוך בכוחות הבטחון, במטרות המלחמה, אבל אתם לא תצליחו להשתיק אותנו.

יש עתיד תהיה שם, תתן לכם פייט כמו שרק יש עתיד יודעת. כמו שעצרנו לכם את חוק ההשתמטות - וזו הזדמנות להגיד פה, מי שעצר חוק ההשתמטות זה קודם כל חברי הכנסת של יש עתיד – ככה נעשה הכל כדי לעצור גם את החוקים המתועבים והמטורפים האלה".