תיעוד: רוכב אופנוע התנגש ברכב פרטי בעת מרדף משטרתי

שוטר יחידת ירושלים פתח במרדף אחר רוכב אופנוע שניסה להימלט, תוך שהוא חוצה אור אדום בצמתים. בשלב מסויים הוא התנגש ברכב פרטי וניסה להימלט ברגל - לפני שנעצר על ידי המשטרה

אופנוע חצה אור אדום והתנגש הרכב פרטי במהלך מרדף משטרתי שהתרחש בפעילות אכיפה אמש (ראשון) של סיירת האופנועים באגף התנועה של מחוז ירושלים. האירוע התחיל כאשר שוטר הבחין ברוכב אופנוע המבצע עבירת תנועה כשהוא מרים את גלגל האופנוע תוך סיכון של הנוסעים בדרך.

השוטר פעל ליצירת מגע וקרא לחשוד לעצור. כשרוכב האופנוע הבחין בשוטר הוא החל להימלט בנהיגה פרועה תוך חציית צמתים באור אדום עד שהתנגש באחד הצמתים ברכב פרטי. התאונה לא עצרה את החשוד (שנפצע במהלכה) אשר קם על רגליו והחל להימלט רגלית. לבסוף הוא נעצר ע״י כוחות המשטרה שהגיבו לדיווח.

דוברות המשטרה

החשוד (20, מזרח ירושלים), פונה לבית החולים בשל פציעתו ובהמשך הוא עתיד להיחקר על ידי אגף התנועה של המחוז.

מטעם המשטרה נמסר כי היא פועלת מדי יום בנחישות במטרה להילחם בעברייני התנועה, לבצע נגדם אכיפה ולהביאם לדין במקרה הצורך, כך גם במקרה זה, בו הוסיף החשוד חטא על פשע בכך שניסה להימלט, ביצע עבירות תנועה חמורות נוספות ואף גרם לתאונת דרכים שהובילה לפציעתו.