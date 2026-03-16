מטח נוסף מאיראן: אזעקות נשמעו בצפון ובירושלים

שני שיגורים מאיראן זוהו תוך דקות ספורות - תחילה לעבר הצפון, ואחר כך לעבר המרכז. אזעקות נשמעו בחיפה, בירושלים, ביהודה ושומרון ובים המלח

דקות ספורות אחרי שאזעקות נשמעו ביישובי הצפון, כעת זוהה שיגור נוסף מאיראן גם למרכז - כשהתראות מקדימות נשלחו לאזור ירושלים, לכיש, שפלת יהודה וים המלח. מספר דקות לאחר מכן, הופעלו אזעקות צבע אדום בירושלים וסביבתה, באזור ים המלח וביהודה ושומרון.

מאיחוד הצלה נמסר כי התקבלו דיווחים על מספר זירות נפילות רסיסי יירוטים בגזרת ירושלים, כשצוותי הרפואה סורקים באזור. במד"א אמרו כי לא ידוע על נפגעים, אך חובשים ופראמדיקים יצאו לטפל במקרה אחד של חרדה.

זהו מקרה הירי השלישי מאיראן לעבר ישראל מאז שעות הבוקר, כשתחילה שוגר טיל מצרר לעבר המרכז שהביא ל-12 זירות נפילה - בהם פגיעה בבית פרטי בשוהם ו-7 זירות פגיעה בראשון לציון. אישה כבת 30 נפצעה באורח קל, ופונתה לבית החולים שמיר אסף הרופא.

בהמשך דווח כאמור על שיגור לעבר הצפון, כשאזעקות נשמעו ביישובי הגליל, הגולן, ובקעת בית שאן וכן בחיפה ובקריות. עד כה לא דווח על נפגעים.