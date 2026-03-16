כבאות והצלה מרגיעים: "אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים בצפת"

המשטרה הודיעה כי רסיס נפל בצפת לצפון מוקדם יותר היום (שני). היה חשש לפליטת חומרים רעילים, אך הוא נשלל. הכוחות פועלים במקום, אין נפגעים או נזק במקום. במשרד להגנת הסביבה מסבירים מה קרה שם באמת: "שאריות דלק".

הודעת המשטרה: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור הגליל העליון ללא נפגעים וללא נזק, אך ישנו חשד לפליטת חומרים רעילים מאותו פריט. שוטרי המחוז הצפוני, חבלני משטרת ישראל וכב"א פועלים במקום".

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי האש מטפלים בזירות נפילת שברו ירוט בשטח פתוח בצפת. במוקד 102 של מחוז צפון התקבלו קריאות על נפילת רסיסי טיל שיורט בשטחים פתוחים במרחב העיר צפת. לוחמי האש מתחנת גליל גולן פועלים במקום".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח על נפילת שבר יירוט באזור צפת ועל חשד לאירוע חומרים מסוכנים, נשלל קיומו של אירוע חומרים מסוכנים. מדובר בשריפה של שאריות דלק סילוני המצוי בתוך הטיל".