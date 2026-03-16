"איים על לוויני ישראל": צה"ל השמיד מרכז איראני בתחום החלל

בתקיפה משמעותית בלב טהרן: צה"ל השמיד מרכז של משטר הטרור ששימש לפיתוח יכולות תקיפה של לוויינים בחלל

צה"ל ממשיך בגל התקיפות באיראן. דובר צה"ל פרסם היום (שני) כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, השמיד מרכז בתחום החלל של משטר הטרור האיראני, ששימש לפיתוח יכולות תקיפה לפגיעה בלוויינים, המהוות איום על לווייני מדינת ישראל ועל נכסי חלל של מדינות נוספות בעולם.

המרכז שהותקף שימש לפיתוח תוכניות חלל צבאיות, במסגרתן פותח בין היתר הלוויין "ש'מראן 1", שנבנה על ידי תעשיות האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני ושוגר לחלל בספטמבר 2024 על ידי משמרות המהפכה.

השמדת מרכז חלל איראני צילום: דובר צה

השמדת המרכז מתווספת לתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר (ו'), לעבר מרכז נוסף לחקר תחום החלל של ארגון החלל האיראני בטהרן.

משטר הטרור האיראני השקיע במשך שנים משאבים רבים בפיתוח יכולות לוחמה בחלל, כחלק ממאמציו להרחיב את יכולותיו הצבאיות ולערער את היציבות האזורית והבינלאומית.

צה"ל ימשיך לפעול להגנה על יכולותיו בכלל המימדים: ביבשה, באוויר, בים ובחלל.