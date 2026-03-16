מוגנים גם בקרוואן: יוסי דגן בבליץ תרומות למיגוניות בשומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן פתח במרתון מפגשי זום עם ידידי השומרון בארה"ב ובאירופה, לגיוס תרומות למיגוניות. דגן אמר: "השומרון - קו היירוט של מדינת ישראל. אנו מחזקים את החוסן"

על רקע המלחמה והפערים במיגון ביישובי השומרון, פתחו במועצה האזורית שומרון מבצע גיוס תרומות בינלאומי להצבת מיגוניות לשכונות ללא מיגון ולאתרי קראוונים.

ראש המועצה יוסי דגן מוביל בימים אלו בליץ שיחות ומפגשי זום עם ידידי השומרון בארה"ב ובאירופה, במטרה לגייס מימון למיגון מהיר של השכונות.

בשנים האחרונות מוציאה מועצת שומרון משלחות הסברה וחיזוק קשרים לקהילות יהודיות בארה"ב ובאירופה ומארחת משלחות רבות לסיורים בשומרון. כעת, פותחים ידידי השומרון את ליבם לסיוע לשכונות ולישובים ללא מיגון בשומרון.

מאז מבצע "עם כלביא" הצליחה מועצת שומרון לגייס למעלה מ-30 מיגוניות ומרחבים מוגנים לאזורים ללא מיגון ברחבי השומרון בהם: שכונות ללא מיגון ואתרי קראוונים.

זאת, בתוספת לסיוע החטיבה להתיישבות, פיקוד העורף ופיקוד המרכז בישובים. במועצת השומרון פועלים מול משרדי הממשלה בבקשה להשלים את פערי המיגון ולהביא למיגון מלא מפני טילים.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "אנחנו נמצאים במערכה היסטורית לעתיד מדינת ישראל, ובשעה הזו ידידי השומרון מהעולם מוכיחים שהם שותפי אמת וציונים לא פחות מאיתנו. הגיוס הזה הוא לא רק עניין של תקצוב מיגון ההתיישבות הצעירה, אלא הוא מסר של ערבות הדדית".

לדבריו, "כשאנחנו מצטיידים ומחזקים את מרכיבי הביטחון דרך התרומות הללו, אנחנו אומרים לאויבינו: השומרון לעולם לא יעמוד לבד. אנחנו בונים כאן חומת ברזל יחד עם השותפים שלנו מעבר לים, כדי להבטיח ככל האפשר שכל משפחה בשומרון תרגיש מוגנת ובטוחה. עם ישראל חי ומנצח".