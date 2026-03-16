ליברמן תוקף: "שכחנו מחמאס"

ליברמן בישיבת הסיעה: "שכחנו״ בזמן האחרון מחמאס, אבל גם היום עשרות משאיות נכנסות לעזה ומביאות איתן הכל - כולל שוקולדים וממתקים"

יו"ר ישראל ביתנו אביגור ליברמן תקף (שני) בפתח ישיבת הסיעה את הממשלה על התעצמות ארגון הטרור חמאס בעזה: "'שכחנו' בזמן האחרון מחמאס, אבל גם היום עשרות משאיות נכנסות לעזה ומביאות איתן הכל - כולל שוקולדים וממתקים".

דבריו המלאים: "שנתיים וחצי למלחמה ועדיין כל החזיתות מול איראן, חמאס וחיזבאללה פתוחות. ממשלת ה-7 באוקטובר מחזירה אותנו לנקודת ההתחלה".

"'שכחנו' בזמן האחרון מחמאס, אבל גם היום עשרות משאיות נכנסות לעזה ומביאות איתן הכל - כולל שוקולדים וממתקים. אתמול פורסם מכתב תמיכה של חמאס בשליט החדש באיראן, הפצירו בו לשמור על כל הזירות פתוחות".

"איפה 'הניצחון המוחלט' מול חמאס? את אותו 'ניצחון מוחלט' אנחנו רואים בימים אלה גם בצפון. חייבים להגדיר מחדש באופן ברור את מטרות המלחמה - הפלת המשטר באיראן וחיסול חיזבאללה. הממשלה הזאת פשוט לא מסוגלת לעשות זאת".