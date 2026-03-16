גנץ קורא לקואליציה: "אנחנו מנצחים בטהרן ומפסידים בירושלים"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה להמשך המלחמה באיראן ובלבנון, אל מול קידום החקיקה בכנסת. בדבריו תקף את החוקים השנויים במחלוקת שמקודמים כעת במהלך מבצע "שאגת הארי".

"הבית הזה באופסייד מהעם. אנחנו מנצחים בטהרן ומפסידים בירושלים" אמר גנץ. "במקום להתמקד בפירוק המשטר בטהרן – הבית הזה מתעסק בפיצול תפקיד היועמ"ש. במקום להתעסק רק בהרחקת חיזבאללה מהגבול – אנחנו מתעסקים בחוקים שירחיקו יהודים מהכותל. במקום לתת מענה לאנשים שיושבים בצפון במקלטים - אנחנו מתעסקים בלתת הטבות לערוצי טלוויזיה שמקורבים לשלטון".

גנץ המשיך ופנה לחברי הקואליציה: "לאן אתם רוצים להגיע? אתם חושבים שאת הבן שלי והילדים שלכם במילואים מעניין חוק מח"ש או לשמור על הגב של החברים שלהם? המרחק בין העם לבין בית העם מעולם לא היה גדול יותר. ואני קורא ליו"ר הכנסת ובכלל – לכל חברי הכנסת בקואליציה – תתאפסו על עצמכם! קחו אחריות!".

"אם נלך בכל הכח - אפשר להגיע לנורמליזציה עם לבנון תוך חודשים"

עוד התייחס ליציאה לתמרון קרקעי בלבנון: "כמי ששירת 22 שנה בלבנון והיה החייל האחרון ברצועת הביטחון שפונתה בהחלטת ממשלה – אני קורא לממשלה היום לקבל החלטה: לא לפינוי יישובים ישראלים – כן לפינוי כל דרום לבנון עד שיהיה אפשר אחרת. מהבית הראשון בכפר כילא ועד גשר הקסמיה".

על המו"מ הצפוי בין ישראל ללבנון, גנץ טען כי הוא "בעד משא ומתן ישיר עם ממשלת לבנון, אבל הוא יתקיים רק תחת אש שתמשיך לפגוע בחיזבאללה. אחרי ההסכם הקודם עם ממשלת לבנון אמרתי שהוא לא מספיק טוב והוא יבחן במבחן הנחישות. הגענו לרגע המבחן ואסור למצמץ".

"עד שחיזבאללה לא מפורק, אנחנו צריכים להמשיך לפרק אותו צבאית. אם ממשלת לבנון רוצה לקחת אחריות, להכיר במדינת ישראל, ולפרק את חיזבאללה – היא יותר ממוזמנת. כך אמרתי לבכירי הדרג המדיני, וכך אני אומר גם לציבור" סיכם. "מהיכרות עמוקה עם החברה הלבנונית, אני יודע שאם נלך בכל הכוח הצבאי ובכל החוכמה המדינית - אפשר להגיע לנורמליזציה עם לבנון בתוך חודשים, לפירוק חיזבאללה ולשקט מוחלט לתושבי הצפון. לכן, ולמרות כל הקושי, אסור לעצור".