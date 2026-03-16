שר החוץ של איראן: "לא ביקשנו הפסקת אש, נמשיך בהתנגדות"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש את הדיווחים על מגעים לסיום המלחמה באיראן: "לא שלחנו שום מסר, ולא ביקשנו הפסקת אש. הפעם המלחמה הזו חייבת להסתיים בדרך כזו שהתוקפנות לא תחזור על עצמה"

ממשיכים לאיים: שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס היום (שני) להמשך המלחמה באיראן, כשבדבריו הכחיש את הדיווחים על מגעים שקטים לסיום המלחמה - ואיים כי איראן תמשיך בתוקפנות נגד ארה"ב, ישראל ובנות בריתה.

"לא שלחנו שום מסר, ולא ביקשנו הפסקת אש" אמר עראקצ'י בהצהרה לתקשורת המקומית בטהרן. "העובדה שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים הפסקת אש היא לא כי אנחנו מחפשים מלחמה, אלא בגלל שהפעם המלחמה הזו חייבת להסתיים בדרך כזו שהתוקפנות לא תחזור על עצמה".

לדבריו, "עלינו להבטיח שאויבינו לעולם לא יעלו על דעתם לחזור על התוקפנות הזו שוב. אני חושב שהם למדו לקח טוב עד עכשיו והבינו מול איזה סוג של אומה הם עומדים - אומה שלא מהססת להגן על עצמה ומוכנה להמשיך את המלחמה".

בסיכום עראקצ'י לעג לדיווחים על השיחות לסיום המלחמה, כשטען כי "אויבינו מתחננים עכשיו לעזרה של מדינות אחרות כדי לשמור על מצרי הורמוז פתוחים. אנחנו נמצאים בהתנגדות גאה, ונמשיך בהתנגדות הזו ללא שום היסוס או תנודה".