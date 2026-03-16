תיעוד: הרס רב בדירה בראשון לציון מפגיעת טיל איראני

במטח הירי האחרון למרכז נרשמו מספר זירות נפילת שברי יירוט כאשר בראשון לציון נרשמו 7 זירות. מטעם העירייה נמסר כי נגרם נזק לרכוש בלבד

מימדי ההרס של הטילים מאיראן מראים שוב ושוב עד כמה הם קטלניים. אזעקות צבע אדום הופעלו היום (שני) במרכז הארץ, השפלה והשומרון, בעקבות ירי טילים מאיראן ומספר נפילות שברי יירוט דווחו בערים ראשון לציון ובשוהם. על פי עיריית ראשון לציון במטח האחרון, זוהו 7 זירות כתוצאה מטיל מצרר עם פגיעות רכוש בלבד.

באחת הזירות בראשון לציון נפגע בית והרס רב נגרם למקום ולרכוש. אחת הדירות ספגה נזק רק כשדלתות נעקרו מהמקום, זכוכיות התנפצו ונזק רב לקירות הבית.

ממד"א בגזרת ראשון לציון, נמסר: חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא, אישה כבת 30 במצב קל עם חבלות קלות. מכבאות הצלה נמסר כי הם פועלים בזירה וכי נשלל כל חשד ללכודים בכל הזירות.



מבית החולים שמיר אסף הרופא נמסר כי אל בית החולים הגיעו 3 פצועות בת 30 עם פגיעה מרסיס במצב קל בת 73 ובת 79 במצב קל פגיעות בדרך למרחב מוגן. כולן מטופלות כעת על ידי הצוותים הרפואיים.