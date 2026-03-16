נתניהו מבקש מבג"ץ לדחות את הדיון בפיטורי בן גביר

לאור המלחמה: ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש מבג"ץ לדחות את הדיון בעניין פיטורי בן גביר. עוד הוסיף נתניהו: "אין לכם סמכות"

בעקבות המלחמה - ראש הממשלה בנימיו נתניהו, ביקש היום (שני) מבית המשפט העליון, לדחות את הדיון בפיטורי בן גביר.

נתניהו היה אמור לנמק עד ליום רביעי מדוע הוא לפטר את בן גביר. בנימוקיו הסביר נתניהו, כי מעבר לנימוקי המלחמה, בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויד לדחותן על הסף.

במכתב נמסר: לאור מצב המלחמה בו נתונה מדינת ישראל, אין באפשרות ראש הממשלה לקיים דיון עם הח"מ לשם השלמת הכנת התשובה (מעבר לטענות המשפטיות לפיהן בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויש לדחותן על הסף מהסיבות המפורטות בתגובה המקדמית). לפיכך נדרש למשיבים זמן נוסף לשם הגשת התשובה.

המשיבים נוקטים במירב המאמצים להשלים את התשובה בהקדם האפשרי, זאת בשים לב לזמינותם המוגבלת מאוד של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה, נוכח מבצע "שאגת הארי" שהחל ביום שבת ה-28.2.2026, ושבעקבותיו הוכרז מצב חירום בעורף. בנסיבות אלה אין בידי הח"מ אפשרות להגיש את התשובה במועד אשר יאפשר את קיום הדיון במועד הקבוע בשבוע הבא.

אם לא די באמור, גם אם ניתן היה להגיש תגובה מטעם ראש הממשלה במועד - וכאמור לא ניתן - נראה לראש הממשלה שאין מקום לערוך דיון תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת זה בזמן מלחמה ובזמן שהשר לביטחון לאומי אחראי על ביטחון הפנים בזמן מלחמה ומשתתף בישיבות הביטחוניות המצומצמות ביותר מתוקף תפקידו.

יוער, כי מזכיר הממשלה מסר לח"מ, כי בעתירה אחרת, העוסקת בסוגיה הרבה פחות רגישה, שבה היה לפרקליטות המדינה זמן ארוך במיוחד להכין את תגובתה והיא קיבלה לפני זמן רב את עמדת ראש הממשלה במלואה, פנתה פרקליטות המדינה למזכיר הממשלה בבקשה לקבלת הסכמתו לדחיית דיון ומועד הגשת התגובה בשל המלחמה (בקשה אשר התייתרה לבסוף בשל הארכת תקנות בתי המשפט במצב חירום מיוחד עד לאחר ה-11.3.2026). קל וחומר שיש לדחות את הדיון בעתירות דנן מהסיבות שפורטו לעיל".

לסיום כתב נתניהו: "אשר על כן, במכלול הנסיבות האמור, יתבקש בית המשפט הנכבד להחליט כמבוקש ברישא לבקשה זו".



