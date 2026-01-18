חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.01.2026 / 10:38

שורד השבי שטוען כי הותקף אמש מחוץ למועדון בתל אביב, מספר על השתלשלות העניינים. הוא אמר לי: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה"

לאחר שדיווחנו כי התפתחה קטטה הלילה (מוצ"ש) בתל אביב, בין שורד שבי לבן זוגה של זמרת מוכרת – פרטים נוספים על האירוע הקשה. המשטרה הוזעקה למועדון מוכר ברחוב אלנבי בתל אביב בעקבות דיווח על קטטה שהתפתחה במקום, במהלך מסיבה פרטית שערכה זמרת מוכרת. על פי תלונה שהוגשה במשטרת לב תל אביב (מרחב ירקון), שורד שבי שניסה להיכנס לאירוע וסורב – הותקף לפי החשד על ידי בן זוגה של הזמרת. יחד עם זאת נטען כי מדובר היה במסיבה פרטית, ושורד השבי לא הוזמן אליה. עוד באותו נושא חשד: בן זוגה של זמרת מוכרת תקף שורד שבי 09:05 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏 לטענתו, בהמשך יצאו שני גברים מהמועדון, ואחד מהם -בן זוגה של הזמרת- התעמת איתו ועם חברו. לדבריו, בן הזוג צעק לעברו: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה", ובהמשך תקף את חברו. שורד השבי טוען כי ניסה להרחיק את ידו – ואז הוכה בפניו: "ניסיתי להעיף לו את היד – ואז הוא נתן לי אגרוף לפנים".

