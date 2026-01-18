ראש מועצת שומרון יוסי דגן נפגש עם חבר הקונגרס של ארה"ב, מרלין סטצמן שאמר לדגן: "חשוב לקדם את הריבנות" אנחנו כמו דוד ויהונתן"

אחרי הכנסים בבית הנבחרים בג'ורג'יה ופלורידה, קיים ראש מועצת שומרון, יוסי דגן פגישה ארוכה עם חבר הקונגרס הבכיר מרלין סטצמן, בסיומה פורסמה הצהרה משותפת. סטצמן אמר: "חשוב לקדם הבנה של הריבונות ביו"ש. אנחנו כמו דוד ויהונתן". דגן אמר: "הריבונות היא הכרה בערכים המשותפים שלנו".

הפגישה התקיימה על רקע הסחף במדינות בארה"ב שמקדמות את החקיקה להכרה ביהודה ושומרון ואיסור השימוש במונח: "הגדה המערבית" במסמכים רשמיים ותמיכה בריבונות בבבתי נבחרים, ובקרב חברי קונגרס וסנאט מטעם מדינות רבות בארצות הברית. חבר הקונגרס סטצמן וראש מועצת שומרון יוסי דגן נפגשו לאחר מפגני הכוח שיתקיימו בבתי הנבחרים של אטלנטה וג'ורג'יה בהם השתתפו עשרות חברי סנאט וחברי בתי נבחרים יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן – והכריזו כי יקדמו את החקיקה במדינותיהם.

בסיום המפגש פרסמו חבר הקונגרס סטצמן וראש מועצת שומרון דגן הצהרה משותפת. חבר הקונגרס סטצמן אמר: "תמיד טוב להיות עם יוסי דגן. יש חשיבות לריבונות ביו"ש. היה לנו פאנל בוושינגטון די.סי לפני כחודש, שבו עזרנו לאחרים בגבעת הקפיטול להבין את חשיבות הריבונות ביהודה ושומרון. אני נרגש ממה שעושים כדי לקדם את הנושא הזה ברמת המדינות, מה שלדעתי ייצור עניין גדול עוד יותר ברמה הפדרלית.

חבר הקונגרס ליוסי דגן: "אנחנו כמו דוד ויהונתן"

"אחת ממערכות היחסים בתנ"ך שהשפיעו עליי במיוחד היא זו של יהונתן ודוד – הם היו אחים בלב ולא נתנו לשום דבר להפריד ביניהם. כך אני מרגיש לגבי ארצות הברית וישראל: יש בינינו קשר, ברית וידידות כמו של דוד ויהונתן. בכל פעם שאני נפגש אתכם אני שואב עידוד ואנרגיה", אמר סטצמן.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הודה לחבר בית הנבחרים סטצמן: "מרגש מאוד לפעול לצדך לאורך זמן. נושא הריבונות ביהודה ושומרון אינו רק חוק ולא פיסת נייר – זו הכרה באלוהים. זו הכרה בצדק ובערכים שלנו. העובדה שיש לך כוח לפעול בוושינגטון ולי בשומרון אינה רק מתנה – זו שליחות.

"הריבונות הזו חשובה לצדק ההיסטורי ולביטחון של ישראל ושל ארצות הברית יחד. במיוחד אחרי ה־7 באוקטובר אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להילחם יחד. שהקב"ה יברך אותך, את משפחתך, את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואת המדינות שלנו. אנחנו ננצח יחד", אמר דגן.