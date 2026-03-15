סגירת מעגל: חוסל סגן מפקד בנוחבה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר

כוחות צה"ל המשיכו לפעול מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה; בין המחוסלים גם סגן מפקד פלוגת נוחבה מבית לאהיא שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום המשיכו במהלך השבוע האחרון לפעול מזרחית לקו הצהוב ברצועת עזה, במסגרת פעילות לסיכול תשתיות טרור וביצוע משימות הגנה במרחב. הפעילות בוצעה במספר מוקדים לאורך הגבול, תוך שילוב כוחות קרקע, מודיעין ואמצעים מהאוויר.



צילום: דובר צה"ל

על פי צה״ל, במהלך השבוע חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש וניסו לפעול נגד כוחות צה״ל. אחד מהם, שחוסל על ידי כוחות אוגדה 98, שימש כסגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא. לפי צה״ל, אותו מחבל השתתף בפשיטה לשטח מדינת ישראל ב־7 באוקטובר, ובמהלך ימי הפסקת האש אף תכנן מתווה צליפה נגד כוחות צה״ל הפועלים במרחב הגבול.





במקביל, כוחות אוגדת עזה (143) איתרו במרחב חאן יונס אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני. בצה״ל ציינו כי במקום נמצאו רכיבים לייצור רקטות, ציוד הנדסי וחומרי גלם ששימשו את הארגון לייצור אמצעי לחימה ולירי לעבר שטח מדינת ישראל. הכוחות החרימו חלק מהציוד והיתר הושמד במקום.





צילום: דובר צה"ל

בפעילות נוספת במרחב רפיח, השמידו כוחות צה״ל תוואי תת קרקעי התקפי ששימש את ארגוני הטרור באזור לצורך קידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל. בצה״ל מעריכים כי התוואי שימש להעברת אמצעי לחימה ולתנועת מחבלים בין אזורים שונים במרחב הדרומי של הרצועה.



במקביל לפעילות ברצועת עזה, כוחות אוגדה 80 הפועלים בגזרת הגבול הדרומי יירטו רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. על הרחפן אותרו תשעה אקדחים שהועברו להמשך טיפול בידי כוחות הביטחון.





בצה״ל מציינים כי הכוחות ממשיכים לפעול לאורך הגבולות ובמוקדי החיכוך במטרה לסכל ניסיונות פגיעה בכוחות ובאזרחי מדינת ישראל, ולמנוע הברחות אמצעי לחימה ופעילות טרור במרחב.