ערוץ 13 בהלם: עובד חדשות 12 "נתפס על חם". כל הפרטים

ערוץ 13 פנו למתחרים מ-12 והתלונן כי מצלמת אבטחה באולפן הממוגן בנווה אילן תיעדה עובד טכני של הערוץ השני כשהוא מתעסק בציוד במקום

בחדשות 13 היו המומים, מצלמת אבטחה תיעדה עובד של חדשות 12 ״מתעסק״ עם הציוד שלהם באולפן החירום במקלט, כך דיווח היום (ראשון) רן בוקר.

על פי הדיווח, אחרי תקלה קשה במהדורה באולפן במקלט המשותף בנווה אילן - בחדשות 13 הציבו מצלמת אבטחה וגילו: עובד של חדשות 12 ״התעסק״ עם הציוד שלהם באולפן במקלט.

בפניה רשמית וחריגה פנו בחדשות 13 לחדשות 12 על מנת לטפל במקרה. בחדשות 12 הזמינו את העובד לבירור והוא אף נשלח לפוליגרף, ולדבריהם יצא דובר אמת.

מחדשות 12 נמסר: "חדשות 12 התייחסה בכובד ראש לפניית חדשות 13. ערכנו בירור מעמיק אשר במסגרתו וביוזמתנו נשלח העובד לפוליגרף. העובד טען שלא חיבל בדבר ולא גרם כל נזק לציוד ויצא דובר אמת בבדיקת הפוליגרף".