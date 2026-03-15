מכירים? זה החשוד שפיתה קטינה עם סוכריות

בית המשפט התיר לפרסם את תמונתו של צבי דב ליפשיץ החשוד כי ביצע עבירות מין בקטינה לאחר שפיתה אותה באמצעות סוכריית ג'לי ללוות אותו לעליית גג שם ביצע בה את זממו

בית המשפט התיר לפרסם את תמונתו של תושב ירושלים צבי דב ליפשיץ, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה. על פי בקשת חוקרי תחנת מודיעין עילית שבמחוז ש"י, בית משפט השלום בפ"ת אישר את פרסום תמונתו של הצעיר שפגע בקטינה בסמוך לביתה.

על פי חקירת המשטרה מדובר במקרה חמור בו ביצע הצעיר (23) תושב ירושלים עבירות מין בקטינה לאחר שפיתה אותה לגשת עמו לעליית גג באזור מגוריה. דב ליפשיץ פגש את הקטינה בעת שהייתה בדרכה לבית חברתה והצליח לפתות אותה להצטרף אליו . הפיתוי נעשה לאחר שהבטיח לה כי ייתן לה 'סוכריה עם ג'לי'. השניים הגיעו לעליית הגג , שם ביצע בה את זממו.

לאחר פעילות חקירה מהירות ובסיוע מודיעין הצליחה המשטרה לאתר את הצעיר ומעצרו הוארך ב-6 ימים. עם אישור פרסום תמונתו של החשוד, במשטרה פונים לציבור ולפנות אליהם אם ידוע להם על קורבנות נוספים:

"אנו פונים בשנית לציבור בשל הצורך החקירתי וחשש כי ישנן קורבנות נוספים שנפלו קורבן למעשים אלו, בין אם תוך אמתלה או הצעה לדברי מתיקה, נבקש אם במידה ובידיעת הציבור מידע על קורבנות נוספים שנפגעו על ידי הנאשם- צבי דב ליפשיץ, לפנות אל אחת מתחנות המשטרה או למוקד 100".



