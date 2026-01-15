עידן עמדי פתח אתמול סיבוב הופעות חדש בהיכל תוצרת הארץ (אקספו תל אביב) – אותו המקום שבו חזר להופיע לראשונה לאחר הפציעה והשיקום. הבחירה בלוקיישן אינה מקרית, ומשמשת עבורו סגירת מעגל אישית ומרגשת.
המכירה נפתחה – והכרטיסים נעלמו
מכירת הכרטיסים לסיבוב ההופעות נפתחה היום (חמישי) בשעה 12:00, ותוך דקות מרגע פתיחת המכירה נמכרו כל הכרטיסים למופעו הראשון של עמדי, שיתקיים ב-18 בפברואר.
מופע נוסף נפתח
בעקבות הביקוש הגבוה נפתחה מכירה למופע שני שיתקיים ב-21 לפברואר, לאחר שהכרטיסים למופע הראשון אזלו בתוך דקות.
