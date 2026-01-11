בחסות הסכמי אוסלו, הרשות הפלסטינית סוללת ציר בין הכפרים עטארה ועבווין – ציר אסטרטגי העלול לתת שליטה ערבית מלאה בשטח

דחפורי הרשות הפלסטינית ממשיכים במרץ בימים האחרונים בפריצת ציר חדש בין הכפרים עטארה ועבווין – אחד מצירי הרוחב האסטרטגים שחוצים את גוש ערורה שעלולים לתת שליטה ערבית מלאה בשטח. כך עולה מתיעוד מהימים האחרונים שהגיע לידי 'סרוגים'.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בנייה פלסטינית בין עטארה ועבווין (צילום: ללא)

גוש ערורה בלב בנימין והשומרון הפך לאקס טריטוריה פלסטינית בחסות הסכמי אוסלו – וקבלתם דה-פקטו מצד ההתיישבות וממשלות ישראל לדורותיהן.

לפי הסכמי אוסלו, האזור כולו מוגדר כשטחי A ו-B ולכן לפי חוקי מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית יכולה לבנות בשטח באין מפריע, בעוד שהקמה של נקודות התיישבות שיבלמו זאת נאסרת באופן מוחלט.

עוד באותו נושא תביעת ענק נגד הרשות הפלסטינית: "רשות של רשע" 17:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ביקורת רבה נמתחה על המנהל האזרחי על כך שאינם עושים מספיק כדי להתמודד עם תופעת הבנייה הבלתי-חוקית של הערבים ביהודה ושומרון בשטחי C, אך גם בשטחי A ו-B. זכור במיוחד המקרה של "שכונת המחבלים" בבנימין, בסמוך לכפר סילוואד בשטח B. השכונה שולטת על חלק נרחב מציר 60 וגם על צומת המשטרה הבריטית, אזור שכבר היו בו מספר פיגועים. מה שמייחד את השכונה זו ההצהרה הרשמית של העמותה שבונה את השכונה לפיה היא מיועדת אך ורק למחבלים. למרות זאת, המנהל האזרחי שאחראי על המרחב מבחינה ביטחונית, לא עצר את בניית השכונה.