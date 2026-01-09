תאונה קטלנית בצפון: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה היום (שישי) בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 89 סמוך לצומת מירון, כשהוא נלכד ברכבו ונזקק לחילוץ. חובשים ופראמדיקים של מד"א שקבעו לזירה קבעו את מותו בזירה.
עוד נאמר כי נהג האוטובוס נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים זיו בצפת אחרי שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה.
*פראמדיק מד"א שלו סנוף וחובש רפואת חירום במד"א יהודה חיים סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים קשה בין 2 אוטובוס לרכב פרטי. נהג הרכב היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. תוך כדי פעולות חילוץ ממושכות של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. נהג האוטובוס פונה במצב קל לבית החולים".
