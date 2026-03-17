עיריית ירושלים הודיעה: "זו ההחלטה לגבי מרתון ירושלים"

עיריית ירושלים הודיעה היום (שלישי) כי מרתון ירושלים ידחה בעקבות המצב מיום שישי 27.3, ל– 17.4.26.

בעיירה מסרו כי בהתחשב במצב הביטחוני המורכב ובהנחיות פיקוד העורף, החליטו ראש העיר והגורמים המקצועיים, קיום המרתון בזמן המקורי אינו מאפשר קיום בטוח ומסודר של האירוע.

בנוסף דחיית המרתון בחודש מהיום תאפשר לכלל הרצים להיערך ולהתאמן כראוי לריצה, דבר שהיה להם מורכב לבצע עד כה בשל אינטנסיביות הלחימה.

כך יעבוד הרישום

המשתתפים שנרשמו למרתון יכורטסו מחדש בצורה אוטומטית לתאריך החדש. מי שירצה לבטל את השתתפותם בתאריך החדש בעבור זיכוי או להעביר את הרשמתם למרתון 2027, יוכלו לעשות זאת דרך אתר המרתון. קיום המרתון ב-17.4 מותנה באישור כל הגורמים, כולל גורמי רפואה ולפי כל התנאים המתחייבים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "מרתון Winner ירושלים הוא אירוע מרכזי וחשוב עבור העיר, הרצים מרחבי הארץ והקהילה הבינלאומית של רצי המרתון, אך בראש ובראשונה עומדת לנגד עינינו בטיחות המשתתפים, הצוותים והציבור. לאחר הערכת מצב מעמיקה, החלטנו לדחות את המרתון למועד החדש, 17.4. אני מודה לכל השותפים ולכל המשתתפים על סבלנותם ומזמין את כל הנרשמים להירשם ולהשתתף במרתון במועד החדש".